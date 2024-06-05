Зараз, наприклад, часто вітаються так: "Слава Україні" та "Героям слава", аби не забувати про війну, яка триває, та вшанувати пам'ять тих, кого вже немає з нами. А як ще можна вітатися, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Як гарно привітатися українською

Зараз багато зросійщених людей перейшли на українську мову. Однак буває складно одразу відмовитися від російських слів або суржику та знайти правильний відповідник. Адже деякі фрази дуже засіли у голову.

Останніми роками все більш популярними стають такі вітання: "Бажаю здоров'я", "Доброго здоров'я", "Мої вітання" та "Доброго здоров'ячка". Проте українська мова неймовірно різноманітна, тому є ще гарні варіанти:

Добридень.

Радий вас вітати/бачити.

Боже помагай.

Бажаю доброго дня/вечора.

Здоров.

Здоровенькі були.

Доброго дня.

Моє шанування.

Здоров був.

Гарні вітання українською / Фото Canva

Друзі також часто придумають власні вітання, які використовують у компанії. Це додає особливого шарму, оригінальності та яскравості. Тож завжди можна створити щось своє, аби виділятися серед інших та не бути банальними. Ба більше, кожного року з'являються нові цікаві слова, які варто додавати у своє спілкування, аби урізноманітнювати його. Однак, звичайно, не зловживати.