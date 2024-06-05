Сейчас, например, часто здороваются так: "Слава Украине" и "Героям слава", чтобы не забывать о войне, которая продолжается, и почтить память тех, кого уже нет с нами. А как еще можно здороваться, читайте в материале LifeStyle 24.

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Как красиво поздороваться на украинском

Сейчас многие обрусевшие люди перешли на украинский язык. Однако бывает сложно сразу отказаться от русских слов или суржика и найти правильное соответствие. Ведь некоторые фразы очень засели в голову.

В последние годы все более популярными становятся такие поздравления: "Бажаю здоров'я", "Доброго здоров'я", "Мої вітання" и "Доброго здоров'ячка". Однако украинский язык невероятно разнообразен, поэтому есть еще хорошие варианты:

Добридень.

Радий вас вітати/бачити.

Боже помагай.

Бажаю доброго дня/вечора.

Здоров.

Здоровенькі були.

Доброго дня.

Моє шанування.

Здоров був.

Хорошие поздравления на украинском / Фото Canva

Друзья также часто придумывают собственные поздравления, которые используют в компании. Это придает особый шарм, оригинальности и яркости. Поэтому всегда можно создать что-то свое, чтобы выделяться среди других и не быть банальными. Более того, каждый год появляются новые интересные слова, которые стоит добавлять в свое общение, чтобы разнообразить его. Однако, конечно, не злоупотреблять.