Самое распространенное приветствие среди христиан – "Слава Иисусу Христу", когда в ответ необходимо сказать – "Слава навеки Богу". Однако есть и другие варианты: "Слава Богу" – "Навеки слава Богу", "Христос посреди нас" – "И есть, и будет", пишет LifeStyle 24.

Тоже интересно Можно ли носить крестик, на котором изображено распятие Иисуса Христа

Как правильно здороваться в церкви

Традиционные приветствия меняются, когда наступают большие церковные праздники, к примеру Пасха. Тогда верующие говорят – "Христос воскрес", а отвечают "Воистину воскрес". Такое обращение можно слышать в течение 40 дней.

25 декабря христианский мир празднует Рождество Христово. Вплоть до Сретения люди здороваются друг с другом такими фразами: "Христос родился" – "Славим Его" или "Христос рождается" – "Славим Хреста". На Крещение правильно здороваться "Христос крестился", а отвечать – "В реке Иордане".

Как здороваться христианам / Фото Freepik

Как еще можно здороваться верующим

В Священном Писании упомянуто, что Иисус Христос часто здоровался так: "Мир вам" или "Иди с миром". Эти фразы, в частности, можно было услышать, когда Господь излечивал людей и обращался к своим апостолам. Упомянутые приветствия сейчас особенно актуальны для украинцев. Ведь уже много лет продолжается кровопролитная война с Россией, поэтому хочется скорейшего мира и победы.