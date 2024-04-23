Для найкращої куми: підбірка оригінальних привітань з днем народження

Куми – особливі люди у житті кожної людини. Часто з ними пов'язані найкращі та найвеселіші події, які запам'ятовуються назавжди. Хрещені можуть ставати не лише духовними наставниками для дітей, але й найкращими друзями для батьків.

Сьогодні LifeStyle 24 підготував оригінальні привітання з днем народження для куми. Зберігайте нашу добірку для особливої події у житті рідної людини.

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Привітання з днем народження для куми

Звуки сміху, мелодія щастя, мить радості – все це тобі на день народження, кумо! Нехай дні будуть сповнені неймовірними моментами, а у житті завжди буде місце для любові, тепла і вдячності. Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії. Щиро вітаю тебе зі святом!

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Кумо, нехай дні будуть такими ж яскравими, як твій улюблений фільтр в інстаграмі. Гарного та щасливого святкування!

Привітання для куми / Фото Unsplash

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Дорога кумо, не забувай, що з кожним роком ми стаємо як вино – тільки смачніші та веселіші. З днем народження!

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З днем народження! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість, незабутні емоції й найтепліші спогади. Ти завжди була для мене не лише кумою, а й найкращою подругою, порадницею і підтримкою. Щиро вірю, що на тебе чекає безліч неймовірних подій та щасливих моментів.

Нехай твій життєвий шлях буде освітлений сонцем, а серце наповнене коханням і вдячністю за кожен день. Бажаю міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і невичерпного джерела радості.

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Для найкращої куми у світі! Нехай твої дні будуть як пригодницький фільм – дуже напружені, але завжди з фантастичним фіналом. З повагою і найтеплішими побажаннями, (ваше ім'я).

Привітання для куми / Фото Unsplash

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Кумо, ти – моє щастя! З днем народження. Нехай усмішка ніколи не зникає з твого красивого личка, а щастя завжди буде поруч, навіть у найсіріші дні.

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Дорога кумо, сьогодні твій день, але свято для нас усіх. Ти – не лише чудова родичка, а й надзвичайна людина, яка зігріває серця своїм теплом і добротою. Хочу побажати найяскравіших емоцій, найтепліших усмішок і найсолодших мрій. Нехай кожна мить життя буде наповнена коханням, радістю і досягненнями. Вдячний за те, що ти є у моєму житті. Щасливого дня народження, кумо! З любов'ю і повагою, (твоє ім'я).