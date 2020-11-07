Напій, який зігріє в прохолодну погоду, а в похмуру – підніме настрій. Як приготувати улюблене какао – читайте в нашому матеріалі.

Какао – це теплий, ароматний напій, який знайомий нам з дитинства. Він стимулює вироблення ендорфінів і покращує настрій. Редакція 24 каналу пропонує декілька незвичайних рецептів.

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Смачні рецепти

Апельсинове какао

Інгредієнти:

апельсиновий лікер – 3 столові ложки;

молоко – 4 склянки;

какао-порошок – 1/4 склянки;

дрібка солі;

цукор – 1/2 склянки

Спосіб приготування

Цукор, какао-порошок і сіль залийте окропом і доведіть до кипіння. Варіть напій протягом 2 хвилин. Додайте молоко, перемішайте та зніміть з вогню. Влийте апельсиновий лікер, перемішайте та розлийте по чашках. Цедрою апельсину можна прикрасити готовий напій.



Какао з апельсиновим лікером / Фото smachno

Какао по-мексиканськи

Інгредієнти (на одну порцію):

какао – 50 грамів;

цукор – 50 грамів;

молоко – 2 склянки;

кориця – 1/2 чайної ложки;

паличка кориці;

дрібка червоного перцю.

Спосіб приготування

Розігрійте трохи молоко, додайте до нього цукор і какао. Помішуйте паличкою кориці. Додайте щіпку перцю та продовжуйте помішувати паличкою кориці. Коли напій закипить, зніміть його з вогню. Готовий напій прикрашаємо меленою корицею.



Какао з перцем / Фото pexels

Какао-фліп

Інгредієнти:

жовток свіжого яйця;

цукор – 3 столові ложки;

нежирні вершки – 150 мілілітрів;

какао-порошок – 2 столові ложки.

Спосіб приготування

Жовток збийте з цукром так, щоб утворилась біла маса. З какао-порошку та води приготуйте какао. До напою додайте гарячі вершки та злегка збийте вінчиком. Невелику кількість напою додайте до збитого жовтка та трохи розітріть. Потім з'єднайте з рештою какао та ще раз збийте весь обсяг. Важливо: перед тим, як розливати напій, потрібно підігріти чашки.



Какао-фліп з вершками / Фото rozetka

Какао з корицею

Інгредієнти (на одну порцію):

молоко – 300 мілілітрів;

какао-порошок – 2 десертні ложки, без гірки;

цукор – 2 чайні ложки;

дрібку кориці;

збиті вершки.

Спосіб приготування

Молоко підігріваємо у невеликій каструлі. Какао та цукор потрібно ретельно розтерти, додавши 3 – 4 ложки молока. Коли молоко добре нагрілось, тонкою цівкою виливаємо в каструлю суміш какао, цукру і молока. Доводимо до кипіння, помішуючи вінчиком. Після закипання, напій треба кілька хвилин поварити на невеликому вогні. За хвилину до готовності додайте корицю. Перелийте напій у чашку та прикрасьте збитими вершками.



Вершки, кориця та какао – ідеальне поєднання / Фото pexels

Какао з маршмелоу

Інгредієнти:

молоко – 4 склянки;

цукор – 2 столові ложки;

какао-порошок – 2,25 столові ложки;

тертий шоколад – 4 столові ложки;

маршмелоу.

Спосіб приготування

У сотейнику змішайте молоко, цукор, какао та шоколад. Нагрійте та постійно помішуйте, не доводячи до кипіння. Розлийте по чашках. Прикрасьте маршмелоу та тертим шоколадом.



Какао з маршмелоу / Фото pexels