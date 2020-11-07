Як приготувати какао: незвичайні рецепти, які варто спробувати кожному
Напій, який зігріє в прохолодну погоду, а в похмуру – підніме настрій. Як приготувати улюблене какао – читайте в нашому матеріалі.
Какао – це теплий, ароматний напій, який знайомий нам з дитинства. Він стимулює вироблення ендорфінів і покращує настрій. Редакція 24 каналу пропонує декілька незвичайних рецептів.
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Смачні рецепти
Апельсинове какао
Спосіб приготування
- Цукор, какао-порошок і сіль залийте окропом і доведіть до кипіння.
- Варіть напій протягом 2 хвилин. Додайте молоко, перемішайте та зніміть з вогню.
- Влийте апельсиновий лікер, перемішайте та розлийте по чашках. Цедрою апельсину можна прикрасити готовий напій.
Какао з апельсиновим лікером / Фото smachno
Какао по-мексиканськи
Спосіб приготування
- Розігрійте трохи молоко, додайте до нього цукор і какао. Помішуйте паличкою кориці.
- Додайте щіпку перцю та продовжуйте помішувати паличкою кориці.
- Коли напій закипить, зніміть його з вогню.
- Готовий напій прикрашаємо меленою корицею.
Какао з перцем / Фото pexels
Какао-фліп
Спосіб приготування
- Жовток збийте з цукром так, щоб утворилась біла маса.
- З какао-порошку та води приготуйте какао.
- До напою додайте гарячі вершки та злегка збийте вінчиком.
- Невелику кількість напою додайте до збитого жовтка та трохи розітріть.
- Потім з'єднайте з рештою какао та ще раз збийте весь обсяг.
- Важливо: перед тим, як розливати напій, потрібно підігріти чашки.
Какао-фліп з вершками / Фото rozetka
Какао з корицею
Спосіб приготування
- Молоко підігріваємо у невеликій каструлі.
- Какао та цукор потрібно ретельно розтерти, додавши 3 – 4 ложки молока.
- Коли молоко добре нагрілось, тонкою цівкою виливаємо в каструлю суміш какао, цукру і молока.
- Доводимо до кипіння, помішуючи вінчиком.
- Після закипання, напій треба кілька хвилин поварити на невеликому вогні.
- За хвилину до готовності додайте корицю.
- Перелийте напій у чашку та прикрасьте збитими вершками.
Вершки, кориця та какао – ідеальне поєднання / Фото pexels
Какао з маршмелоу
Спосіб приготування
- У сотейнику змішайте молоко, цукор, какао та шоколад.
- Нагрійте та постійно помішуйте, не доводячи до кипіння.
- Розлийте по чашках.
- Прикрасьте маршмелоу та тертим шоколадом.
Какао з маршмелоу / Фото pexels
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