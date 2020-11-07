Напиток, который согреет в прохладную погоду, а в пасмурную – поднимет настроение. Как приготовить любимое какао – читайте в нашем материале.

Какао – это теплый, ароматный напиток, который знаком нам с детства. Он стимулирует выработку эндорфинов и улучшает настроение. Редакция 24 канала предлагает несколько необычных рецептов.

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Вкусные рецепты

Апельсиновое какао

Ингредиенты:

апельсиновый ликер – 3 столовые ложки;

молоко – 4 стакана;

какао-порошок – 1/4 стакана;

щепотка соли;

сахар – 1/2 стакана

Способ приготовления

Сахар, какао-порошок и соль залейте кипятком и доведите до кипения. Варите напиток в течение 2 минут. Добавьте молоко, перемешайте и снимите с огня. Влейте апельсиновый ликер, перемешайте и разлейте по чашкам. Цедрой апельсина можно украсить готовый напиток.



Какао с апельсиновым ликером / Фото smachno

Какао по-мексикански

Ингредиенты (на одну порцию):

какао – 50 граммов;

сахар – 50 граммов;

молоко – 2 стакана;

корица – 1/2 чайной ложки;

палочка корицы;

щепотка красного перца.

Способ приготовления

Разогрейте немного молоко, добавьте к нему сахар и какао. Помешивайте палочкой корицы. Добавьте щепотку перца и продолжайте помешивать палочкой корицы. Когда напиток закипит, снимите его с огня. Готовый напиток украшаем молотой корицей.



Какао с перцем / Фото pexels

Какао-флип

Ингредиенты:

желток свежего яйца;

сахар – 3 столовые ложки;

нежирные сливки – 150 миллилитров;

какао-порошок – 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Желток взбейте с сахаром так, чтобы образовалась белая масса. Из какао-порошка и воды приготовьте какао. К напитку добавьте горячие сливки и слегка взбейте венчиком. Небольшое количество напитка добавьте к взбитому желтку и немного разотрите. Затем соедините с остальным какао и еще раз взбейте весь объем. Важно: перед тем, как разливать напиток, нужно подогреть чашки.



Какао-флип со сливками / Фото rozetka

Какао с корицей

Ингредиенты (на одну порцию):

молоко – 300 миллилитров;

какао-порошок – 2 десертные ложки, без горки;

сахар – 2 чайные ложки;

щепотку корицы;

взбитые сливки.

Способ приготовления

Молоко подогреваем в небольшой кастрюле. Какао и сахар нужно тщательно растереть, добавив 3 – 4 ложки молока. Когда молоко хорошо нагрелось, тонкой струйкой выливаем в кастрюлю смесь какао, сахара и молока. Доводим до кипения, помешивая венчиком. После закипания, напиток надо несколько минут поварить на небольшом огне. За минуту до готовности добавьте корицу. Перелейте напиток в чашку и украсьте взбитыми сливками.



Сливки, корица и какао – идеальное сочетание / Фото pexels

Какао из маршмелоу

Ингредиенты:

молоко – 4 стакана;

сахар – 2 столовые ложки;

какао – порошок 2,25 столовые ложки;

тертый шоколад – 4 столовые ложки;

маршмелоу.

Способ приготовления

В сотейнике смешайте молоко, сахар, какао и шоколад. Нагрейте и постоянно помешивайте, не доводя до кипения. Разлейте по чашкам. Украсьте маршмелоу и тертым шоколадом.



Какао з маршмелоу / Фото pexels