Как приготовить какао: необычные рецепты, которые стоит попробовать каждому
Напиток, который согреет в прохладную погоду, а в пасмурную – поднимет настроение. Как приготовить любимое какао – читайте в нашем материале.
Какао – это теплый, ароматный напиток, который знаком нам с детства. Он стимулирует выработку эндорфинов и улучшает настроение. Редакция 24 канала предлагает несколько необычных рецептов.
Читайте также Популярный голубой чай матча: на самом ли деле он полезен
Вкусные рецепты
Апельсиновое какао
Способ приготовления
- Сахар, какао-порошок и соль залейте кипятком и доведите до кипения.
- Варите напиток в течение 2 минут. Добавьте молоко, перемешайте и снимите с огня.
- Влейте апельсиновый ликер, перемешайте и разлейте по чашкам. Цедрой апельсина можно украсить готовый напиток.
Какао с апельсиновым ликером / Фото smachno
Какао по-мексикански
Способ приготовления
- Разогрейте немного молоко, добавьте к нему сахар и какао. Помешивайте палочкой корицы.
- Добавьте щепотку перца и продолжайте помешивать палочкой корицы.
- Когда напиток закипит, снимите его с огня.
- Готовый напиток украшаем молотой корицей.
Какао с перцем / Фото pexels
Какао-флип
Способ приготовления
- Желток взбейте с сахаром так, чтобы образовалась белая масса.
- Из какао-порошка и воды приготовьте какао.
- К напитку добавьте горячие сливки и слегка взбейте венчиком.
- Небольшое количество напитка добавьте к взбитому желтку и немного разотрите.
- Затем соедините с остальным какао и еще раз взбейте весь объем.
- Важно: перед тем, как разливать напиток, нужно подогреть чашки.
Какао-флип со сливками / Фото rozetka
Какао с корицей
Способ приготовления
- Молоко подогреваем в небольшой кастрюле.
- Какао и сахар нужно тщательно растереть, добавив 3 – 4 ложки молока.
- Когда молоко хорошо нагрелось, тонкой струйкой выливаем в кастрюлю смесь какао, сахара и молока.
- Доводим до кипения, помешивая венчиком.
- После закипания, напиток надо несколько минут поварить на небольшом огне.
- За минуту до готовности добавьте корицу.
- Перелейте напиток в чашку и украсьте взбитыми сливками.
Сливки, корица и какао – идеальное сочетание / Фото pexels
Какао из маршмелоу
Способ приготовления
- В сотейнике смешайте молоко, сахар, какао и шоколад.
- Нагрейте и постоянно помешивайте, не доводя до кипения.
- Разлейте по чашкам.
- Украсьте маршмелоу и тертым шоколадом.
Какао з маршмелоу / Фото pexels
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter