Під час генерального прибирання буває, що не на всі речі звертаєш увагу – вони здаються чистими. 24 Канал розповість, на що потрібно звернути увагу в домі, щоб він був бездоганно охайним.

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Світильники й люстри

На перший погляд, може здатися, що люстри та світильники – чисті й не потребують прибирання. Але й там можуть залишатися краплі жиру та пил. Особливого догляду потребують кришталеві люстри й люстри з абажуром. Щоб правильно протерти світильники, використовуйте м'які засоби та серветки з мікрофібри.

Декор і предмети інтер'єру

Предмети декору йдуть на задній план під час прибирання, але пил на вазах, декоративних тацях, підсвічниках та інших елементах можуть впасти в око гостю. Також варто звернути увагу на текстиль: декоративні подушки, штори. Додаткове прання цих речей не тільки освіжить поміщення, але й допоможе позбутись зайвих алергенів.

Столи і стільці

Навряд хтось заглядатиме під ваш стіл або стільці, але бажано пройтись по внутрішній частині меблів вологою серветкою, щоб позбутися пороху.

Зауважимо, експерти радять робити генеральне прибирання хоча б раз у місяць.

На що звернути увагу на кухні