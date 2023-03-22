Під час генерального прибирання буває, що не на всі речі звертаєш увагу – вони здаються чистими. 24 Канал розповість, на що потрібно звернути увагу в домі, щоб він був бездоганно охайним.
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Світильники й люстри
На перший погляд, може здатися, що люстри та світильники – чисті й не потребують прибирання. Але й там можуть залишатися краплі жиру та пил. Особливого догляду потребують кришталеві люстри й люстри з абажуром. Щоб правильно протерти світильники, використовуйте м'які засоби та серветки з мікрофібри.
Декор і предмети інтер'єру
Предмети декору йдуть на задній план під час прибирання, але пил на вазах, декоративних тацях, підсвічниках та інших елементах можуть впасти в око гостю. Також варто звернути увагу на текстиль: декоративні подушки, штори. Додаткове прання цих речей не тільки освіжить поміщення, але й допоможе позбутись зайвих алергенів.
Столи і стільці
Навряд хтось заглядатиме під ваш стіл або стільці, але бажано пройтись по внутрішній частині меблів вологою серветкою, щоб позбутися пороху.
Зауважимо, експерти радять робити генеральне прибирання хоча б раз у місяць.
На що звернути увагу на кухні
- Витяжка. Найперше варто потурбуватися, щоб витяжка не припадала пилом. Господині й господарі також часто забувають про те, що витяжка всмоктує повітря через металеву сітку, на якій залишається жир і сажа. Якщо довго не прибирати це, залишки жиру можуть потемніти і мати непривабливий вигляд на тлі чистої кухні. До того ж таке забруднення буде непросто прибрати звичайними засобами для миття посуду.
- Бак для сміття. Винести сміття та змінити пакет – недостатньо. Не забувайте періодично мити відро або бак, адже з часом воно вбирає неприємний запах. Також можна скористуватися дезинфікуючим засобом.