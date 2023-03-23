Во время генеральной уборки бывает, что не на все вещи обращаешь внимание – они кажутся чистыми. 24 Канал расскажет, на что нужно обратить внимание в доме, чтобы он был безупречно опрятен.
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Светильники и люстры
На первый взгляд, может показаться, что люстры и светильники чисты и не нуждаются в уборке. Но и там могут оставаться капли жира и пыли. В особом уходе нуждаются хрустальные люстры и люстры с абажуром. Чтобы правильно протереть светильники, используйте мягкие средства и салфетки из микрофибры.
Декор и предметы интерьера
Предметы декора идут на задний план во время уборки, но пыль на вазах, декоративных подносах, подсвечниках и других элементах могут броситься в глаза гостю. Также следует обратить внимание на текстиль: декоративные подушки, шторы. Дополнительная стирка этих вещей не только освежит помещение, но и поможет избавиться от лишних аллергенов.
Столы и стулья
Вряд ли кто-нибудь будет заглядывать под ваш стол или стулья, но желательно пройтись по внутренней части мебели влажной салфеткой, чтобы избавиться от пороха.
Заметим, эксперты советуют делать генеральную уборку хотя бы раз в месяц.
На что обратить внимание на кухне
- Вытяжка. В первую очередь стоит позаботиться, чтобы вытяжка не пылилась. Хозяйки и хозяева также часто забывают о том, что вытяжка впитывает воздух через металлическую сетку, на которой остается жир и сажа. Если долго не убирать это, остатки жира могут потемнеть и выглядеть неприглядно на фоне чистой кухни. К тому же, такое загрязнение будет непросто убрать обычными средствами для мытья посуды.
- Бак для мусора. Вынести мусор и сменить пакет – недостаточно. Не забывайте периодически мыть ведро или бак, ведь со временем оно впитывает неприятный запах. Также можно использовать дезинфицирующее средство.