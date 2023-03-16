Часто зимовий одяг швидко зношується через неправильне зберігання. Адже, якщо пуховики чи шуби лежать в поганому місці, там може завестися міль або проникнути зайва волога, пише 24 Канал.

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Розглянемо декілька лайфхаків, які допоможуть зберегти зимові речі в гарному стані до наступного сезону.

Як правильно зберігати зимові речі

Верхній одяг

Перед тим, як помістити одяг у шафу, його потрібно випрати самостійно або віднести у хімчистку. Шуби та пальта необхідно обробити спеціальним спреєм, який захищатиме їх від шкідливих комах. Адже в речах з хутра та вовни може завестися міль чи пилові кліщі.

Порада. Щоб захистити одяг від молі покладіть у шафу мішечок з ароматними рослинами або поприскайте ефірними оліями.

Верхній одяг варто зберігати в спеціальних тканинних чохлах. Для курток та пуховиків можна використовувати поліетиленову плівку. Речі зі шкіри обробіть спеціальним спреєм або використайте касторову олію чи вазелін.

Одяг найкраще зберігати на вішаку у шафі або окремій кімнаті. Не рекомендується розміщувати зимові речі на антресолі чи горищі.



Як правильно зберігати верхній одяг до наступної зими / Фото Pinterest

Головні убори

Теплі шарфи та шапки варто випрати та обробити захисним засобом. Після цього знайдіть вдале місце в кімнаті для їх зберігання. Наприклад, головні убори можна загорнути в пакет та покласти на шафу. Крім того, існують спеціальні органайзери, за допомогою яких можна компактно розмістити речі в домі.

Порада. Зберігайте шапки та шарфи разом в одному пакеті чи коробці.



Як зберегти головні убори у гарному стані до наступної зими / Фото Canva

Зимове взуття

Спочатку варто ретельно вимити чоботи. Тоді висушіть взуття при кімнатній температурі та нанесіть спеціальний захисний засіб. Це може бути крем, віск, спрей, чи губка для догляду за взуттям.

Важливо! Не сушіть черевики зі шкіри чи екошкіри біля батареї, оскільки вони можуть потріскатися.

Зберігайте зимове взуття в коробці. Покладіть туди шматки паперу чи газети, щоб чоботи зберегли свою форму до наступного сезону.



Як правильно зберігати зимове взуття / Фото Canva