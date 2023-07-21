Копійчане добриво для кімнатних рослин: спробуйте та не пошкодуєте

Які тільки засоби не використовують садівники, аби підживити рослини. Не все з них працює. Пропонуємо вам один цікавий спосіб.

Чудо-засіб, який покращить стан ваших кімнатних рослин – це звичайна харчова сода. Її користь є дуже великою у такій ситуації. Розповімо, як правильно підживити кімнатні рослини содою.

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Сода як засіб для кімнатних рослин

Сода має різні функції, наприклад – знезараження насіння, боротьба зі шкідниками та удобрення. Завдяки соді зменшується кислотність землі та росте менше бур'янів. А поєднання деяких речовин забезпечить квітам рясне цвітіння. Йдеться про соду, насіння льону та воду.



Харчова сода / Фото "Гастроном"

У посудину кладемо 1 чайну ложку соди та 1 ложку лляного насіння. Заливаємо суміш 1 літром води та залишаємо на 2-3 години. Збиваємо все в блендері, проціджуємо. Такий метод можна використовувати 1 раз у місяць.



Насіння льону / Фото Chia

Кімнатним рослинам неодмінно сподобається таке добриво . Підживлення на основі льону та соди сприяє тому, щоб росло більше квітів, не сохнуло листя та зміцнить корені.

. Підживлення на основі льону та соди сприяє тому, щоб росло більше квітів, не сохнуло листя та зміцнить корені. Така суміш пришвидшить адаптацію до пересадки, підвищить імунітет рослин та пришвидшить загоєння ран.

Не вносьте харчову соду дуже часто як добриво. Це може погано вплинути на розвиток кімнатних рослин.