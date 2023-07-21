Копійчане добриво для кімнатних рослин: спробуйте та не пошкодуєте
Джерело:Ukr.media
Які тільки засоби не використовують садівники, аби підживити рослини. Не все з них працює. Пропонуємо вам один цікавий спосіб.
Чудо-засіб, який покращить стан ваших кімнатних рослин – це звичайна харчова сода. Її користь є дуже великою у такій ситуації. Розповімо, як правильно підживити кімнатні рослини содою.
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Сода як засіб для кімнатних рослин
Сода має різні функції, наприклад – знезараження насіння, боротьба зі шкідниками та удобрення. Завдяки соді зменшується кислотність землі та росте менше бур'янів. А поєднання деяких речовин забезпечить квітам рясне цвітіння. Йдеться про соду, насіння льону та воду.
Харчова сода / Фото "Гастроном"
У посудину кладемо 1 чайну ложку соди та 1 ложку лляного насіння. Заливаємо суміш 1 літром води та залишаємо на 2-3 години. Збиваємо все в блендері, проціджуємо. Такий метод можна використовувати 1 раз у місяць.
- Кімнатним рослинам неодмінно сподобається таке добриво. Підживлення на основі льону та соди сприяє тому, щоб росло більше квітів, не сохнуло листя та зміцнить корені.
- Така суміш пришвидшить адаптацію до пересадки, підвищить імунітет рослин та пришвидшить загоєння ран.
Не вносьте харчову соду дуже часто як добриво. Це може погано вплинути на розвиток кімнатних рослин.