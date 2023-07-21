Чудо-средство, которое улучшит состояние ваших комнатных растений – это обычная пищевая сода. Ее польза очень велика в такой ситуации. Расскажем, как правильно подкормить комнатные растения содой.

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Сода как средство для комнатных растений

Сода имеет разные функции, например – обеззараживание семян, борьба с вредителями и удобрения. Благодаря соде уменьшается кислотность земли и растет меньше сорняков. А сочетание некоторых веществ обеспечит цветам обильное цветение. Речь идет о соде, семенах льна и воде.



Пищевая сода / Фото "Гастроном"

В сосуд кладем 1 чайную ложку соды и 1 ложку льняного семечка. Заливаем смесь 1 литром воды и оставляем на 2-3 часа. Взбиваем все в блендере, процеживаем. Такой метод можно использовать 1 раз в месяц.



Семена льна / Фото Chia

Комнатным растениям обязательно понравится такое удобрение . Подкормка на основе льна и соды способствует тому, чтобы росло больше цветов, не сохло листья и укрепит корни.

. Подкормка на основе льна и соды способствует тому, чтобы росло больше цветов, не сохло листья и укрепит корни. Такая смесь ускорит адаптацию к пересадке, повысит иммунитет растений и ускорит заживление ран.

Не вносите пищевую соду очень часто как удобрение. Это может повлиять на развитие комнатных растений.