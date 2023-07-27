Немає нічого складного: як садити лохину влітку

Лохина – довголітня ягода, яка може давати плоди й 30 років. Її перевага – у великій кількості вітамінів і мінералів.

У регіонах з прохолодним кліматом фахівці радять саджати низькорослу лохину, а там, де тепла погода – краще садову ягоду. Заздалегідь обирайте здорові саджанці з розвиненою кореневою системою. Як садити лохину влітку – розкаже 24 Канал.

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Як саджати лохину влітку

Лохину цілком дозволено саджати в літній сезон. Це навіть добре, оскільки упродовж теплої пори, саджанці ягоди можуть краще вкорінитися на ділянці. За літо вони часто розвиваються настільки, що ймовірність підмерзання взимку є низькою.

Для лохини потрібне сонячне місце та добре дренований, родючий ґрунт. Можна додати компост або перегній, щоб покращити його структуру.

та добре дренований, родючий ґрунт. Можна додати компост або перегній, щоб покращити його структуру. Лохині подобається винятково кислий ґрунт. Для цього можна змішати торф з піском або сосновою корою. Так, земля стане кислішою .

. Перед посадкою добре зволожте ґрунт. Влітку поливи треба проводити частіше через швидке випаровування вологи.

Лохина – кущ, який потребує підтримки. Тож встановіть опори для молодих рослин, аби їм допомогти.

Як правильно садити кущі

Розкопайте ямку глибиною та шириною приблизно вдвічі більшу, ніж корінь саджанця. На дно можна вистелити соснову кору. Встановіть саджанець в ямку, так щоб корені були рівні з поверхнею ґрунту.



Посадка лохини / Фото Kvitka.info

Прикрийте корені саджанця ґрунтом, легенько ущільнюючи його , щоб не було пропуску повітря.

, щоб не було пропуску повітря. Після посадки рясно поливайте саджанець. Особливо в перші тижні після посадки, коли корені мають прижитися.

Розподіліть шар мульчі навколо куща. Це допоможе утримувати вологу, також менше будуть рости бур'яни. Це може бути перегній, тирса, хвоя, горіхова шкаралупа.