В регионах с прохладным климатом специалисты советуют сажать низкорослую голубику, а там, где теплая погода – лучше садовую ягоду. Заранее выбирайте здоровые саженцы с развитой корневой системой. Как сажать голубику летом – расскажет 24 Канал.

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Как сажать голубику летом

Голубику вполне разрешено сажать в летний сезон. Это даже хорошо, поскольку в теплую пору, саженцы ягоды могут лучше укорениться на участке. За лето они часто развиваются настолько, что вероятность подмерзания зимой низкая.

Для голубики нужно солнечное место и хорошо дренированная, плодородная почва. Можно добавить компост или перегной для улучшения его структуры.

и хорошо дренированная, плодородная почва. Можно добавить компост или перегной для улучшения его структуры. Голубике нравится исключительно кислая почва. Для этого можно смешать торф с песком или сосновой корой. Да, земля станет кислее .

. Перед посадкой хорошо увлажните почву. Летом поливы нужно проводить чаще из-за быстрого испарения влаги.

Голубика – куст, который нуждается в поддержке. Итак, установите опоры для молодых растений, чтобы им помочь.

Как правильно сажать кусты

Раскопайте ямку глубиной и шириной примерно вдвое больше, чем корень саженца. На дно можно выстелить сосновую кору. Установите саженец в ямку, так чтобы корни были равны с поверхностью грунта.



Посадка голубики / Фото Kvitka.info

Прикройте корни саженца грунтом, легонько уплотняя его , чтобы не было пропуска воздуха.

, чтобы не было пропуска воздуха. После посадки обильно поливайте саженец. Особенно в первые недели после посадки, когда корни должны прижиться.

Распределите слой мульчи вокруг куста. Это поможет удерживать влагу, также меньше будут расти сорняки. Это может быть перегной, опилки, хвоя, ореховая скорлупа.