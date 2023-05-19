Отримаєте великі та соковиті плоди: як садити хурму весною

Хурма – це соковитий та спілий фрукт, який найкраще росте на деревах у теплих кліматичних умовах з помірними зимами та вологими літами. Хурму можна посадити весною в себе в саду.

Соковитий та улюблений фрукт багатьох – хурма росте на деревах. Їй потрібні особливі умови, щоб були плоди. 24 Канал підкаже, як садити хурму весною.

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Як садити хурму весною

Саджанці хурми можна успішно посадити весною, коли земля розморожується та клімат стає сприятливим для росту рослин. Ось кроки, які ви можете зробити при садінні хурми весною.

Приділіть увагу якості саджанця хурми. Вибирайте здорові саджанці з сильною кореневою системою. Перевірте, чи немає пошкоджень на стеблі та гілках.

з сильною кореневою системою. Перевірте, чи немає пошкоджень на стеблі та гілках. Зробіть яму з достатньою шириною та глибиною для поміщення кореневої системи саджанця. Яма повинна бути приблизно вдвічі більше, ніж обсяг коренів саджанця.



Яма під хурму / Фото tdazovcable.kiyv

Підготовка ґрунту має значення при посадці хурми. Зробіть хороший дренаж для ґрунту, додаючи пісок або перегній у яму перед посадкою. Важливо, щоб ґрунт був родючим та добре утримував вологу.

має значення при посадці хурми. Зробіть хороший дренаж для ґрунту, додаючи пісок або перегній у яму перед посадкою. Важливо, щоб ґрунт був родючим та добре утримував вологу. Розмістіть саджанець у ямі, розпрямивши його кореневу систему. Покрийте корені ґрунтом, залишаючи верхню частину саджанця над рівнем землі. Саджанець можна прищепити, щоб розмножити хурму.



Саджанець хурми / Фото Фермер