Зелений горошок не є вибагливою рослиною, проте потребує правильного поливу. Якщо дотримуватися кількох хитрощів, горошок віддячить вам сторицею та дасть чудовий і соковитий урожай.

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Багато зволоження

Горох – гідрофільна рослина, тож поливати його треба доволі часто. Попри те, що рослина може пережити посуху, горох треба поливати щотижня доволі рясно. Для поливу 1 квадратного метра гороху знадобиться 1 10-літрове оцинковане відро з водою.

Якщо почалася дощова погода, полив гороху можна взагалі відкласти – рослина отримає достатньо вологи для того, щоб жити та розвивати стебла.

Полив зеленого горошку / Фото Unsplash

Розпорошення води

Найкраще для поливу гороху підходять лійка з ситом, щоб полив імітував дощ. Так буде зволожений не тільки ґрунт, але і листя та стебла гороху. Також така лійка не пошкодить тонкі стебла та вусики гороху сильним напором. Використовуючи метод розпорошення, ви мінімізуєте кількість зламаних стебел та відмерлого горошку.

Після цвітіння треба більше води

Коли на стеблах починають з'являтися білі квіти, горох треба поливати ще більше – півтора відра на 1 квадратний метр. Так Рослина зможе накопичити достатньо вологи, щоб сформувати здорові та великі плоди.

Полив зеленого горошку / Фото Unsplash

Відстоюйте воду

Найкраще для поливу гороху підходить відстояна вода, яка стояла на сонці та має температуру приблизно 17 – 25 градусів. Багато сортів гороху не можуть терпіти холод, тож краще поливати культуру теплою водою. Підійде і дощова вода.

Полив у посуху

Коли на дворі вже нестерпна спека, горох треба поливати двічі на тиждень та слідкувати, чи не пожовтіло листя та плоди. Якщо ви помітили, що рослина зсихається, варто збільшити частоту поливу та зробити брезентовий чи тканинний навіс, щоб сонце не палило горох.

Полив зеленого горошку / Фото Unsplash

Розпушування землі

Навколо гороху треба регулярно розпушувати землю, оскільки земляна скоринка може пошкодити коріння та не давати гороху достатньо тепла. Через день після поливу прополюйте горох та розпушуйте землю сапкою, щоб рослина почувалася краще.