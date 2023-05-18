Не забудьте про цей момент: як правильно поливати розсаду помідорів

Вирощувати овочі – особливо помідори, не завжди буває просто. Бо під час вирощування можуть виникати різні труднощі. Варто врахувати догляд, в тому числі як поливати розсаду помідорів.

Помідори виростуть великими та соковитими, якщо за ними доглядати та правильно поливати. 24 Канал підкаже, як краще поливати помідори, щоб отримати добрий урожай.

Дивіться також 10 фруктів та овочів, які найдовше зберігаються в холодильнику

Як поливати помідори

Полив розсади помідорів – це безумовно важливий етап у вирощуванні здорових та сильних рослин. Ось кілька порад щодо поливу розсади помідорів:

Підтримуйте розсаду вологою. Її потрібно регулярно поливати, щоб ґрунт був вологим, але не залитим. Важливо уникати пересушування. Перевіряйте вологість ґрунту пальцем: якщо верхній шар ґрунту висихає, але нижче залишається вологим, це ознака того, що час поливати.



Полив розсади помідорів / Фото Господарям

Поливайте обережно. Коли поливаєте розсаду помідорів, стежте, щоб вода потрапляла безпосередньо до коренів рослин та не зачіпала листя. Так ви уникнете хвороб та гнилі.

Використовуйте теплу воду. Розсада помідорів краще реагує на поливання теплою водою, оскільки холодна вода може робити стрес рослинам. Залежно від умов, використовуйте воду, нагріту до кімнатної температури або дещо теплішу.

Зберігайте режим поливу. Важливо налагодити регулярний режим поливу для розсади помідорів. Зазвичай помідори треба поливати 1 або 2 рази на тиждень, залежно від вологості ґрунту.