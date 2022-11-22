Світло без пилюки: як правильно чистити плафони, світильники та люстри

Світильники із закритими плафонами не тільки роблять у кімнаті м'яке та приємне світло, але і виступають в ролі пилозбирачів, які накопичують забруднення зверху. Щоб не дихати пилюкою, треба вчасно та правильно чистити світильники.

24 канал зібрав поради, як краще прибирати світильники із плафонами та лампи закритого типу від пилу, павутини та забруднень.

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Брудні освітлювальні прилади крім аномального накопичення пилу можуть зменшити кількість світла, яке отримує кімната, використовуючи ту саму кількість енергії, і зменшити термін служби лампочок. Тож чистити плафони треба часто та ретельно, щоб продовжити їхню роботу.

Регулярне очищення від пилюки

Освітлювальні прилади слід щотижня ретельно протирати від пилу. Це можна зробити, якщо освітлювальні прилади все ще висять на місці.

Для цього слід використовувати інструмент для пилу з довгою ручкою, щоб дотягнутися до стельових світильників, люстр і навіть вбудованого освітлення та видалити пил. Якщо навіть з інструментом з довгою ручкою достатньо важко дістатися до забруднення, візьміть драбину, та дотримуйтесь правил безпеки.

Як почистити люстри та плафони / Фото Unsplash

Якщо це робити щотижня, частину глибокого очищення освітлювальних приладів потрібно робити лише двічі на рік.

Як чистити закриті скляні плафони на стелі

Поки ви чистите плафони, їх треба вимикати, щоб уникнути опіків та можливого загоряння. Так ви убезпечите і себе, і своїх близьких.

Спершу треба відкрутити світильники від стелі, лампи або основи. Після цього викиньте з плафона пил, жучків та будь-який інший бруд. Потім витріть пил зсередини та ззовні – для цього підійдуть серветки з мікрофібри або м'які ганчірки.

Якщо ви хочете капітально промити скляні плафони – раковина з теплою водою та декількома краплями м’якого засобу для миття посуду – це все, що потрібно. Дайте світильникам постояти у мильному розчині кілька хвилин, перш ніж витерти їх і промити. Витріть їх сухим рушником, особливо внутрішню частину.

Як почистити люстри та плафони / Фото Unsplash

Очищувач скла також можна використовувати для миття скляних світильників.

Як чистити люстри

Ніколи не ставте скляні світильники в посудомийну машину – ви ризикуєте їх зламати.

Щоб помити люстру, спершу її треба буде розібрати. Запам'ятайте, як складається механізм або зніміть на відео процес розбирання, щоб нічого не забути.

Щоб ефективно очистити люстри, ви можете змішати власний мийний засіб у пульверизаторі. Для нього знадобиться чверть склянки оцту та 3 – 4 склянки води.

Як почистити люстри та плафони / Фото Unsplash

Також ви можете додати кілька крапель мильного засобу в пульверизатор з водою. Розпиліть розчин на частини люстри та відразу висушіть серветкою з мікрофібри, яка також допоможе відполірувати їх.

Як мити вбудоване освітлення

Вбудовані лампи можна очистити, регулярно витираючи пил всередині отвору. Робити це треба після того, як світло було вимкнено принаймні на годину.

Для глибшого очищення обережно вийміть лампочку та протріть вологою ганчіркою внутрішню частину лампи. Щоб максимально вберегти себе, вимкніть електрику в цій частині будинку під час роботи.

Як почистити люстри та плафони / Фото Unsplash