Щонайменше раз на рік потрібно ретельно очищати батареї від пилу, який накопичується у внутрішніх стінках, пише 24 Канал.

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Чому важливо чистити батареї

Регулярне очищення батареї є важливим для роботи вашої батареї та економії ваших коштів.

Коли на вашій батареї накопичується пил, приладу доводиться прогріватися сильніше, а електричним аналогам доведеться використовувати більше енергії, щоб зберегти тепло у приміщенні. Це прямо впливає на вартість обігріву.

Крім того, пил, який гріється та може навіть підгоряти від високих температур, дуже негативно впливає на якість повітря у приміщенні.

Як почистити батарею / Фото Unsplash

Як почистити батарею

Для того, щоб ефективно очистити вашу батарею, вам знадобляться:

  1. Серветка з мікрофібри;
  2. Пилосос;
  3. Щітка з довгою ручкою;
  4. Мийний засіб для посуду.

Що потрібно зробити, аби вдало почистити батарею:

  • Вимкніть батарею та дайте їй повністю охолонути;
  • Почніть з обережного очищення пилососом на стінках батареї та навколо неї, щоб позбутися пилу та сміття;
  • Використовуйте щітку або серветку з мікрофібри та довгу палицю, щоб очистити внутрішню та зовнішню частину ребер батареї та інші невеликі ділянки, які не відкриті;
  • Для видалення стійкого, прилиплого сміття всередині батареї використовуйте щітку, змочену водою. Якщо її немає, можна скористатися зубною щіткою;
  • Витріть плями на батареї губкою або тканиною з мікрофібри, змоченою в розчині теплої води та мийного засобу.
  • Знову пропилососьте зайвий бруд навколо батареї та на підлозі.
  • Протріть батарею тканиною, злегка зволоженою водою та дайте висохнути.

Як почистити батарею / Фото Unsplash