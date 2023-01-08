По меньшей мере, раз в год нужно тщательно очищать батареи от пыли, которая накапливается во внутренних стенках. 24 Канал.
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Почему важно чистить батареи
Регулярная очистка батареи важна для работы вашей батареи и экономии ваших средств.
Когда на батарее накапливается пыль, прибору приходится прогреваться сильнее, а электрическим аналогам придется использовать больше энергии, чтобы сохранить тепло в помещении. Это напрямую влияет на стоимость обогрева.
Кроме того, пыль, которая греется и может даже подгорать от высоких температур, очень негативно влияет на качество воздуха в помещении.
Как почистить батарею / Фото Unsplash
Как почистить батарею
Для того чтобы эффективно очистить вашу батарею, вам понадобятся:
- Салфетка из микрофибры;
- Пылесос;
- Щетка с длинной ручкой;
- Моющее средство для посуды.
Что нужно сделать, чтобы удачно почистить батарею:
- Выключите батарею и дайте ей полностью остыть;
- Начните с осторожной очистки пылесосом на стенках батареи и вокруг нее, чтобы избавиться от пыли и мусора;
- Используйте щетку или салфетку из микрофибры и длинную палку, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю часть ребер батареи и другие небольшие участки, которые не открыты;
- Для удаления стойкого, прилипшего мусора внутри батареи используйте щетку, смоченную водой. Если его нет, можно воспользоваться зубной щеткой;
- Вытрите пятна на батарее губкой или тканью из микрофибры, смоченной в растворе теплой воды и моющего средства.
- Снова пропылососьте лишнюю грязь вокруг батареи и на полу.
- Протрите батарею тканью, слегка увлажненной водой и дайте высохнуть.
Как почистить батарею / Фото Unsplash