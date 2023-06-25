Перець буде рости на дріжджах: 5 найдієвіших рецептів, перевірених роками

Універсальний засіб, який знайдеться в кожного це дріжджі. Вони містять ті речовини, які підвищують ріст овочів, таких як перець.

Підживлення перцю дріжджами – чудовий спосіб покращити врожайність та зміцнити опірність рослини проти хвороб та шкідників. Як удобрити перець дріжджами – підкаже 24 Канал.

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Як удобрити перець дріжджами

Добрива на основі дріжджів переважно вносять тричі: після саджання розсади, у період масового цвітіння та під час активного росту плодів.

Оптимальний варіант підгодівлі – приготування розчину на основі таких речовин:

Дріжджі – 200 грамів;

Вода – 5 літрів.



Дріжджі / Кондитерська "2 зайці"

Не зашкодить додати ще столову ложку цукру, щоб швидше відбувався процес бродіння. Такий розчин слід змішати з водою, дати настоятись 2 години у теплі. Потім 1 частину маси розмішуємо в 10 частинах води. Таким добривом можна поливати розсаду, і вже дорослі рослини. Залежно від віку саджанця, знадобиться 0,5-1 літр під кожен перець.



Попіл / Фото "Радіо Трек"

Поєднання дріжджів та попелу – хороше рішення як для відкритого ґрунту, так і для теплиці. Вносьте розчин або сам попіл під корінь саджанця. Потім щедро поливаємо грядку з овочем, не шкодуючи води. Дозволена доза – 0,5 літра під кущ. На старші перці – від 1 до 2 літрів.

Можна додати до дріжджового добрива настій з трави. Скошуємо бур’яни та ставимо їх у бочку з водою. Нехай настоюється. Воно буде смердіти, але для перців – це ефективне підживлення, після якого вони активніше розвиваються.

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Трав'яний настій / Фото "Вдячний дачник"

Схожий метод – у місткій бочці залити 5 літрами води 1 відро бур’янів, додати 500 грамів сирих дріжджів та 1 буханець хліба, який слід заздалегідь подрібнити. Після бродіння у 2-4 дні можете підливати кущі перцю до 1 літра на рослину.



Курячий послід / Фото "Сільське господарство та садівництво"

Курячий послід – дієвий метод удобрення перців, який дає великий урожай. Щоб зробити таку підгодівлю, потрібно взяти 2 склянки курячого посліду, 2 склянки золи, 100 грамів цукру та 100 грамів дріжджів. Ці речовини розбавляємо в одній посудині та хай бродить 2 години. Таку суміш можна розвести в 10 літрах води.