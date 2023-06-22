Пасинкування огірків влітку: коли і як проводити

22 червня 2023, 13:10
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Джерело:

Remontu.com

Пасинкування – це обрізка бічних пагонів, які ростуть з пазухи листа, тобто між листком і стеблом. Це треба робити, тому що пасинки відбирають соки поживні речовини, відповідно рослина не може повноцінно розвиватись.

Найчастіше пасинкування слід проводити в загущених посадках. Адже вони зменшують доступ сонячного світла, а тому рослина може гнити та хворіти. Як правильно пасинкувати огірки – розкаже 24 Канал.

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Коли проводити пасинкування огірків

Проведення пасинкування залежить від того, коли посадили рослину, де її вирощували, у якому стані земля та яким методом садили – прямим або розсадою. 

Перший раз процедуру варто робити, коли саджанець виріс до 15-20 сантиметрів у висоту. Потрібно знайти головну гілку, а всі інші бічні пагони прищепити або взагалі видалити з листової пазухи. Міцніші паростки краще обрізати секатором, так буде простіше. Пасинкування можна робити до кінця липня, враховуючи погодні умови.

Що і як потрібно робити

  • Для пасинкування знадобляться гострі ножиці, секатор та невеликий ніж.
  • Пасинки вирізають якомога ближче до стебла, але так, щоб його не пошкодити.
  • Пасинки варто обрізати як можна нижче.


Пагін, який треба пасинкувати / Фото "Дачний діапазон"

Метод пасинкування, який підійде всім сортам огірків:

  • Коли з'явилися 4-5 листків, слід вирізати нижні бічні зав’язі та пасинки.
  • Після утворення 8 листка, видаляють бічні пагони, крім того, що зверху.
  • Наступне раз пасинкуємо після появи 10-11 листків на головному пагоні. Позбуваємось усіх пасинків на головному та бічному стеблі, залишаючи лише 2 побічних на верхівці.
  • Коли головна гілка виросте до 50-60 сантиметрів, верхівку можна обламати для кращого формування. Також обрізаємо дрібні пасинки на всіх гілках.
Автор: Вікторія Козар