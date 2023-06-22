Пасинкування огірків влітку: коли і як проводити

Пасинкування – це обрізка бічних пагонів, які ростуть з пазухи листа, тобто між листком і стеблом. Це треба робити, тому що пасинки відбирають соки поживні речовини, відповідно рослина не може повноцінно розвиватись.

Найчастіше пасинкування слід проводити в загущених посадках. Адже вони зменшують доступ сонячного світла, а тому рослина може гнити та хворіти. Як правильно пасинкувати огірки – розкаже 24 Канал.

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Коли проводити пасинкування огірків

Проведення пасинкування залежить від того, коли посадили рослину, де її вирощували, у якому стані земля та яким методом садили – прямим або розсадою.

Перший раз процедуру варто робити, коли саджанець виріс до 15-20 сантиметрів у висоту. Потрібно знайти головну гілку, а всі інші бічні пагони прищепити або взагалі видалити з листової пазухи. Міцніші паростки краще обрізати секатором, так буде простіше. Пасинкування можна робити до кінця липня, враховуючи погодні умови.

Що і як потрібно робити

Для пасинкування знадобляться гострі ножиці, секатор та невеликий ніж.

Пасинки вирізають якомога ближче до стебла , але так, щоб його не пошкодити.

, але так, щоб його не пошкодити. Пасинки варто обрізати як можна нижче.



Пагін, який треба пасинкувати / Фото "Дачний діапазон"

Метод пасинкування, який підійде всім сортам огірків: