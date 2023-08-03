Як продовжити цвітіння троянд: є важливий нюанс

Після того, як троянди відцвіли, просто так залишати їх не можна. Після цього садівників чекає наступний етап догляду – обрізка.

Після того, як троянди відцвіли, вони починають формувати насіння. На це витрачають усі сили. Щоб бутони розцвіли вдруге, варто провести обрізку. Як це зробити правильно та без шкоди для квітів – розповість 24 Канал.

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Як правильно обрізати троянди

Літня обрізка передбачає видалення хворих та сухих гілок та зламаних пагонів. Варто вкорочувати дуже довгі паростки, які перевищують кущ. Позбуваємось й тих, котрі ростуть всередину куща. Густу посадку треба обов'язково проріджувати.

Обрізання квітів у літню пору не лише покращує здоров'я рослини, а ще сприяє тому, що з'являється чимало бутонів. До крони краще й швидше надходить повітря. Великою перевагою є, що зменшується ймовірність грибкових хвороб. Йдеться про борошнисту росу, іржу та чорну плямистість.



Обрізка троянд / Фото ZKOL.org

Зверніть увагу на ці поради під час обрізки:

Беріть до роботи лише стерильні та продезінфіковані інструменти.

Сухоцвіт обрізайте, а не просто виривайте.

Видаляйте сухоцвіт під кутом 45 градусів.

під кутом 45 градусів. Рани на місцях зрізу змащуйте садовим варом.

Після обрізки не завадить внести позакореневу підгодівлю. Дуже простий рецепт: 400 грамів попелу варто залити 200 мілілітрами кип'ятку. Хай настоюється 12 годин, тоді розчиніть суміш у відрі води. Готово для обробки.



Сечовина / Фото "Система Оптіум"

У липні-серпні троянди можна удобрити сечовиною з внесенням калійної солі та суперфосфату. Радять також обприскувати кущі настоєм з трав або перегною. Розчини на основі органіки слід застосовувати 1 раз на 7-10 днів.