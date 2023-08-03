После того как розы отцвели, они начинают формировать семена. На это тратят все силы. Чтобы бутоны расцвели вторично, следует провести обрезку. Как это сделать правильно и без ущерба для цветов – расскажет 24 Канал.

А вы такое знали Лилии будут стоять дольше, если добавить эти вещества в воду

Как правильно обрезать розы

Летняя обрезка предполагает удаление больных и сухих веток и сломанных побегов. Следует укорачивать очень длинные побеги, превышающие куст. Избавляемся и от тех, которые растут внутрь куста. Густую посадку нужно обязательно прореживать.

Обрезка цветов в летнее время не только улучшает здоровье растения, но и способствует тому, что появляется немало бутонов. В крону лучше и быстрее поступает воздух. Большим преимуществом является то, что уменьшается вероятность грибковых болезней. Речь идет о мучнистой росе, ржавчине и черной пятнистости.



Обрезка роз / Фото ZKOL.org

Обратите внимание на эти советы при обрезке:

Берите только стерильные и продезинфицированные инструменты.

Сухоцвет обрезайте, а не просто вырывайте.

Удаляйте сухоцвет под углом 45 градусов.

под углом 45 градусов. Раны на местах среза смазывайте садовым варом.

После обрезки не помешает внести внекорневую подкормку. Очень простой рецепт: 400 граммов пепла следует залить 200 миллилитрами кипятка. Пусть настаивается 12 часов, затем растворите смесь в ведре воды. Готово для обработки.



Мочевина / Фото "Система Оптиум"

В июле-августе розы можно удобрить мочевиной с внесением калийной соли и суперфосфата. Советуют также опрыскивать кусты настоем из трав или перегноя. Растворы на основе органики следует применять 1 раз в 7-10 дней.