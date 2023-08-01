Лилии считаются достаточно выносливыми цветами, которые можно хранить в весе долгое время. Чтобы быстро не испортились, нужно знать некоторые секреты. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.
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Как сделать, чтобы лилии хранились дольше
Обрезка стеблей – необходимая процедура по уходу за лилиями. Это важно не просто, чтобы они выглядели красиво в весе, но и для их здоровья. Такие срезы сделают жизнь ваших лилий длиннее. До того как поставить цветы в вазу, укоротите концы стебля под углом 45 градусов на 1-2 сантиметра.
Вазу, в которую вы погружаете лилии, должно быть чистым чтобы не было бактерий и других загрязнений. Ибо все это портит их состояние. Поэтому перед тем, как класть туда цветы, хорошо промойте и продезинфицируйте.
Чистая ваза / Фото "Доставка цветов"
- Обязательно нужно удалить нижние листья на стебле, даже если он невелик.
- Рекомендуется брать отстоянную или отфильтрованную воду, чтобы в ней не было хлора. Есть действенный лайфхак: сделать раствор из 30 граммов сахара, 1 чайной ложки уксуса на 1 литр воды. Да, лилии будут храниться дольше.
Расположите вазу с лилиями в прохладном месте. Избегайте прямого солнечного света, но чтобы и не было сквозняков. Это отрицательно сказывается на здоровье лилий.
Подрезайте стебли каждый день, а также меняйте воду. Чтобы цветы дольше простояли, можете добавить в воду таблетку аспирина или салициловой кислоты Пригодятся и черные угли. Это обеззараживает воду и убивает любые бактерии.
Аспирин / Фото Ukrhealth
- Когда вы укорачиваете цветы, делайте это утром. В течение ночи лилии отдохнут и будут жизнеспособнее.
- Не ставьте букет с лилиями у фруктов или овощей. Так они скорее состарятся.
- Для того чтобы освежить букет, каждый день опрыскивайте их холодной водой.