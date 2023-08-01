Лилии считаются достаточно выносливыми цветами, которые можно хранить в весе долгое время. Чтобы быстро не испортились, нужно знать некоторые секреты. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.

Будьте бдительны Являются врагами роз: 9 растений, которые нельзя сажать у этих цветов

Как сделать, чтобы лилии хранились дольше

Обрезка стеблей – необходимая процедура по уходу за лилиями. Это важно не просто, чтобы они выглядели красиво в весе, но и для их здоровья. Такие срезы сделают жизнь ваших лилий длиннее. До того как поставить цветы в вазу, укоротите концы стебля под углом 45 градусов на 1-2 сантиметра.

Вазу, в которую вы погружаете лилии, должно быть чистым чтобы не было бактерий и других загрязнений. Ибо все это портит их состояние. Поэтому перед тем, как класть туда цветы, хорошо промойте и продезинфицируйте.



Чистая ваза / Фото "Доставка цветов"

Обязательно нужно удалить нижние листья на стебле, даже если он невелик.

на стебле, даже если он невелик. Рекомендуется брать отстоянную или отфильтрованную воду, чтобы в ней не было хлора. Есть действенный лайфхак: сделать раствор из 30 граммов сахара, 1 чайной ложки уксуса на 1 литр воды. Да, лилии будут храниться дольше.

Расположите вазу с лилиями в прохладном месте. Избегайте прямого солнечного света, но чтобы и не было сквозняков. Это отрицательно сказывается на здоровье лилий.

Подрезайте стебли каждый день, а также меняйте воду. Чтобы цветы дольше простояли, можете добавить в воду таблетку аспирина или салициловой кислоты Пригодятся и черные угли. Это обеззараживает воду и убивает любые бактерии.



Аспирин / Фото Ukrhealth