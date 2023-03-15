Як доглядати за плодовими деревами навесні: прості поради для доброго врожаю

Весною важливо дбати про стан саду. Це гарна пора для обрізання дерев та кущів. Як правильно зрізати гілки на плодовитих деревах – читайте в матеріалі.

Щороку на плодових деревах потрібно зрізати хворі або пошкоджені гілки. Це є корисним для рослини та впливає на якість майбутніх плодів, пише 24 Канал.

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Коли потрібно обрізати дерева та кущі

Найкраще обрізати дерева ранньою весною, коли ще не розпустилися бруньки. Зазвичай це роблять у березні – квітні.

Гілки на яблунях та грушах спилюють найшвидше, а саме – на початку березня.

Вишні, черешні та сливи обрізають в кінці березня. Абрикоси та персики можна очистити від зайвих гілок на початку квітня перед цвітінням.



Коли можна обрізати дерева весною / Фото Canva

Поради, як правильно обрізати дерева

Зверніть увагу на погоду

Обрізати дерева найкраще в ясну та суху погоду. Не рекомендують займатися садовими справами дуже рано, коли ще не спала роса. Крім того, не варто чистити дерева після дощу.

Оберіть спеціальні інструменти

Якщо обрізати гілки у мокру та вологу погоду, тоді рослина стане вразливою до хвороб та шкідників.

Потрібно правильно вибрати знаряддя для догляду за деревами. Для цього використовуйте гостро заточені та чисті інструменти. Наприклад, вам можуть знадобитися секатор, гілкоріз, садова пила, ножиці тощо.

Перед роботою варто продезінфікувати інструменти спеціальним розчином.



Поради, як правильно обрізати дерева навесні / Фото Pinterest

Дізнайтеся про методи обрізання

Існують різні способи, за якими обрізають плодові дерева. Найпопулярніші: прорідження, укорочення, санітарне обрізання та після посадки.

Крім того, можна поєднати кілька методів водночас. Все залежить від стану вашого дерева.

Також під час обрізання зважайте на природну форму дерева та способу росту його гілок. Наприклад, для яблунь важливо зберегти стовбур дерева, а для слив – кущову форму. У персиків важливо обрізати гілки, які відмерли взимку.

Обрізайте дерева обережно

Гілки варто спилювати над брунькою делікатним зрізом навскіс.

Спочатку обріжте старі гілки, які забирають поживні речовини в рослини. Після цього, зверніть увагу на пагони, які ростуть доверху та вниз. Оскільки вони часто гірше родять, ніж бокові.

Якщо ви зрізаєте бічні гілки, тоді необхідно залишити невеликий пеньок на 1 сантиметр.



Основні методи обрізання дерев у березні / Фото Canva