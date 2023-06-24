Лілії, волошки, гладіолуси: як ще називають ці квіти українською мовою

Ще з давніх часів українці заводили квітники біля хати. Наші предки точно знали, які відповідники українською мовою мають деякі популярні квіти.

Ми навіть не здогадуємось, що багато відомих всім квітів мають питомо українські назви. Це вартує того, щоб їх знати. До вашої уваги – найкрасивіші назви квітів українською мовою.

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Українські назви популярних квітів

Вітряниця – це український відповідник квіти анемон. Одна з версій свідчить, що це грецька назва, пов'язана зі словом "вітер", тому що анемон колихається від поривів вітру.



Вітряниці / Фото "Рослиновід"

Латаття – це назва водяної лілії українською мовою. Саме така назва з'явилась через те, що її квітки розкидані по воді. Лілія є символом краси та грації.



Латаття / Фото Deposit.photos

Нагідки – це незвична назва всім відомої нам календули. Її пелюсточки нагадують маленькі нігтики.



Нагідки / Фото Medfond.com

Не повірите, але гладіолус в українській мові звучить як косарики. Так називається тому, що вона схожа на прикрашену квітами косу.



Косарики / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Герань чи пеларгонія мають красивий український відповідник – калачики, адже листя цієї квітки подібне на калачики.



Калачики / Фото Pixabay

Ключики – цікава назва для квітів. Так називають примулю або первоцвіт.



Примулі / Фото Shutter.stock

Красоля – це настурція. Їй дали таке найменування через насичений червоний колір, який асоціюється з красою. Зав'язки цієї квітки трохи нагадують пагін квасолі.



Красолі / Фото "Аграрії разом"

Стокротка – це маргаритка. Таку назву дали за стократну кількість пелюсток.



Стокротки / Фото "Зелена садиба"

Улюблена квітка багатьох волошка в українській мові має назву – блават. Таке слово перегукується з блакитним кольором, який ще звуть блаватним.



Блават / Фото "Фармацевт Практик"