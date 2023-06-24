Лилии, васильки, гладиолусы: как еще называют эти цветы на украинском языке

Еще с давних времен украинцы заводили цветники возле дома. Наши предки точно знали, какие соответствующие на украинском языке имеют некоторые популярные цветы.

Мы даже не догадываемся, что много известных всем цветов имеют удельно украинские названия. Это стоит того, чтобы их знать. Вашему вниманию – самые красивые названия цветов на украинском языке.

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Украинские названия популярных цветов

Ветряница – это украинский цветок анемон. Одна из версий свидетельствует, что это греческое название, связанное со словом "ветер", потому что анемон колеблется от порывов ветра.



Ветряницы / Фото "Растениевод"

Латаття – это название водяной лилии на украинском языке. Именно такое название появилось из-за того, что цветки разбросаны по воде. Лилия – символ красоты и грации.



Латаття / Фото Deposit.photos

Календулы – это необычное название всем известной нам календулы. Ее лепестки напоминают маленькие ноготки.



Календула / Фото Medfond.com

Не поверите, но гладиолус в украинском языке звучит как косилки. Так называется потому, что она похожа на украшенную цветами косу.



Косарики / Фото "Комнатные цветы и растения"

Герань или пеларгония имеют красивый украинский аналог – калачики, ведь листья этого цветка похожи на калачики.



Калачики / Фото Pixabay

Ключики – интересное название для цветов. Так называют примулю или первоцвет.



Примули / Фото Shutter.stock

Красоля – это настурция. Ей дали такое наименование из-за насыщенного красного цвета, который ассоциируется с красотой. Завязки этого цветка немного напоминают побег фасоли.



Красоли / Фото "Аграрии вместе"

Стокротка – это маргаритка. Такое название дали за стократное количество лепестков.



Стокротки / Фото "Зеленая усадьба"

Любимый цветок многих васильок в украинском языке называется – блават. Такое слово перекликается с голубым цветом, который еще называют блаватным.



Блават / Фото "Фармацевт Практик"