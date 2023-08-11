10 милозвучних українських квітів, які ви захочете посадити вдома
11 серпня 2023, 14:44Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Maximum"
На території нашої країни росте чимало квітів, однак часто ми називаємо їх міжнародними назвами, забуваючи про українські.
24 Канал підготував добірку з десяти квітів, які не лише дуже гарні, а й надзвичайно милозвучні.
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10 милозвучних назв квітів
- Вітряниця – анемон. Подейкують, що так цю квітку назвали через те, що вона хитається від вітру.
- Латаття – водяна лілія. Її квітки розкидані по воді.
- Нагідки – календула. Пелюстки цієї квітки схожі на маленькі нігтики.
- Косарики – гладіолус. Це ніби коса, прикрашена квітами.
- Калачики – герань або пеларгонія. Її листя схоже на калачики.
- Братки – анютині глазки. Ці квіти ростуть купкою, ніби рідня.
- Ключики – примула або первоцвіт.
Первоцвіт / Фото з відкритих джерел
- Красоля – настурція. Вона має яскраво-червоний колір, а зав'язки квітів чимось нагадують пагін квасолі.
- Стокротка – маргаритка. Свою назву отримала через стократну кількість пелюсток.
- Блават – волошка. Так її назвали через колір, оскільки блаватний – це блакитний.