Не допускайте цих 3 помилок: як правильно доглядати за взуттям навесні

Весною погода є дуже мінливою та непередбаченою. Часто падає дощ, а інколи навіть сніг. Брудно на вулиці, а відтак і на вашому взутті. Як правильно доглядати за весняними черевиками – читайте далі.

Взуття є важливим елементом гардероба. Тому варто дбати про чистоту черевиків, щоб вони швидко не зносилися за один сезон, пише 24 Канал.

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3 помилки, які погіршують стан взуття навесні

Сушіння біля батареї

Мокрі черевики ні в якому разі не можна сушити біля батареї. Оскільки висока температура погіршить їхній вигляд та якість. Наприклад, взуття зі шкіри та екошкіри може потріскатися.

Висушити черевика можна за допомогою звичайного паперу. Для цього зіжмакайте декілька листків газети або паперових серветок та покладіть всередину чоботів. Будь-який папір чудово зможе увібрати в себе зайву вологу.

Крім того, замшеве взуття в дощову та вологу погоду слід обробити спеціальними водовідштовхувальними спреями.



Не можна сушити взуття біля батареї / Фото Canva

Залишати брудні черевики на наступний день

Часто трапляються випадки, коли ви прийшли з вулиці з брудним взуттям та не поспішаєте його мити й чистити. Це велика помилка, оскільки ніколи не варто залишати черевики на ніч в брудному вигляді. У цей час там розмножуватимуться шкідливі бактерії, що призведе до виникнення небажаного запаху.

Сформуйте корисну звичку доглядати за взуттям одразу, коли прийшли додому.



Помилки, які допускають під час догляду за взуттям / Фото Canva

Не використовувати спеціальні засоби для догляду

Інколи ми можемо зловживати доглядом за взуттям та не використовувати ніяких засобів для його чищення. Однак потрібно розуміти, щоб взуття було в ідеальному стані, варто докласти деяких зусиль.

Користуйтеся засобами для догляду за взуттям. Наприклад, замшеве взуття потрібно чистити спеціальною щіткою. А черевики зі шкіри варто покривати кольоровими кремами для чистоти та блиску.