Взуття є важливим елементом гардероба. Тому варто дбати про чистоту черевиків, щоб вони швидко не зносилися за один сезон, пише 24 Канал.
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3 помилки, які погіршують стан взуття навесні
Сушіння біля батареї
Мокрі черевики ні в якому разі не можна сушити біля батареї. Оскільки висока температура погіршить їхній вигляд та якість. Наприклад, взуття зі шкіри та екошкіри може потріскатися.
Крім того, замшеве взуття в дощову та вологу погоду слід обробити спеціальними водовідштовхувальними спреями.
Не можна сушити взуття біля батареї / Фото Canva
Залишати брудні черевики на наступний день
Часто трапляються випадки, коли ви прийшли з вулиці з брудним взуттям та не поспішаєте його мити й чистити. Це велика помилка, оскільки ніколи не варто залишати черевики на ніч в брудному вигляді. У цей час там розмножуватимуться шкідливі бактерії, що призведе до виникнення небажаного запаху.
Помилки, які допускають під час догляду за взуттям / Фото Canva
Не використовувати спеціальні засоби для догляду
Інколи ми можемо зловживати доглядом за взуттям та не використовувати ніяких засобів для його чищення. Однак потрібно розуміти, щоб взуття було в ідеальному стані, варто докласти деяких зусиль.