Обувь является важным элементом гардероба. Поэтому следует заботиться о чистоте ботинок, чтобы они быстро не износились за один сезон, пишет 24 Канал.
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3 ошибки, ухудшающие состояние обуви весной
Сушка у батареи
Мокрые ботинки ни в коем случае нельзя сушить возле батареи. Так как высокая температура ухудшит их вид и качество. Например, обувь из кожи и экокожи может потрескаться.
Кроме того, замшевую обувь в дождливую и влажную погоду следует обработать специальными водоотталкивающими спреями.
Нельзя сушить обувь у батареи / Фото Canva
Оставлять грязные ботинки на следующий день
Часто случаются случаи, когда вы пришли с улицы с грязной обувью и не спешите ее мыть и чистить. Это большое заблуждение. Поскольку никогда не следует оставлять ботинки на ночь в грязном виде. В это время там будут размножаться вредные бактерии, что приведет к возникновению нежелательного запаха.
Ошибки, допускаемые при уходе за обувью / Фото Canva
Не использовать специальные средства по уходу
Иногда мы можем злоупотреблять уходом за обувью и не использовать никаких средств для чистки. Однако нужно понимать, чтобы обувь была в идеальном состоянии, стоит приложить некоторые усилия.