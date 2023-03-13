Не всегда порошок или гель для стирки справляются с выведением пятен из одежды на отлично. Существуют различные простые средства, которые хорошо очищают вещи от загрязнений и добавляют им свежести, пишет 24 Канал.

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3 средства, которые можно добавить в стиральную машину для лучшей стирки

Рассмотрим несколько полезных советов, которыми следует воспользоваться во время стирки.

Соль

Обычная пищевая соль является очень эффективным средством, чтобы вернуть чистоту вашим вещам. Поскольку она может удалить пятна и сохранить насыщенный цвет одежды. Кроме того, соль полезна для стиральной машины тем, что очищает ее от накипи.

Для этого достаточно всыпать 1 – 2 чайные ложки соли в специальный отсек в стиральной машине или непосредственно в барабан техники.



В стиральную машину можно добавить соль для лучшей стирки / Фото Сanva

Уксус

Уксус – это еще одно замечательное народное средство, которое можно добавить в стиральную машину. Он поможет удалить неприятный запах от одежды, потому это особенно актуально для изношенных спортивных вещей. Уксус также отлично очищает полотенца, которые после стирки становятся мягкими и приятными на ощупь.

Для этого нужно влить 100 – 200 мг уксуса в отсек для порошка в стиральной машине. Подчеркнем, что при использовании уксуса следует включить функцию дополнительного ополаскивания.



В стиральную машину стоит добавить уксус для лучшей стирки / Фото Сanva

Лимонная кислота

Лимонная кислота поможет устранить желтые пятна на светлой одежде. Она хорошо отбеливает ставшие тусклыми вещи. В первую очередь такой метод актуален для хлопчатобумажных тканей.

В таком случае нужно добавить в стиральную машину 1 чайную ложку лимонной кислоты. Кроме того, можно использовать сок лимона.



Лимонная кислота поможет удалить пятна на светлой одежде / Фото Canva