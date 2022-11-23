Теплі та красиві довгими роками: як правильно прати в'язані шапки та шарфи

Зима впевнено насувається на Україну, тож пора діставати свої теплі шапки та шарфи. Щоб вони служили вам довго та не втрачали товарного вигляду, варто знати, як доглядати за такими аксесуарами. Про це читайте у матеріалі.

За шапками та шарфами з вовни, кашеміру, мохеру та інших натуральних матеріалів потрібен особливий догляд, пише 24 канал. Звичайне прання може знищити ваш теплий аксесуар та зіпсувати ваш настрій.

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Читайте етикетку

Багато шапок чи шарфів можна прати в машинці – та для цього також необхідно знати вимоги до прання. Перед тим, як кинути в'язаний виріб у машинку, уважно прочитайте етикетку виробника, на якій зазначені умови прання.

Попри те, що багато синтетичних шапок чи шарфів можна прати у машинці, найкраще очищувати їх вручну – так на ваших аксесуарах не будуть з'являтися деформації та кашлатання.

Як доглядати за шарфами та шапками / Фото Unsplash

Яка вода має бути для прання

Для того, щоб не пошкодити вовняні вироби, варто використовувати теплу воду, яка не перевищує 40 градусів за Цельсієм. Ідеальною для прання буде вода з температурою в 35 градусів.

Прання вручну

Щоб випрати шапку чи шарф з делікатного матеріалу, треба знати кілька хитрощів догляду:

Щоб не пошкодити волокна, треба спочатку розчинити мийний засіб у воді до утворення піни. В ідеалі це має бути спеціальний гель для вовни, або ж звичайний рідкий мийний засіб. Якщо такого немає, особливо ретельно розчиніть порошок у воді.

Для прання вовни, мохеру та інших натуральних волокон можна використовувати звичайний або ж дитячий шампунь. Чим делікатніша тканина – тим ніжніший має бути шампунь;

Не тріть сильно виріб під час прання – це може деформувати річ та спричинити кашлатання;

Щоб виріб залишався пухким та ніжним, можна додати до води краплю гліцерину. Також можна прополоскати шапку чи шарф з кондиціонером для волосся. Щоб тканина була м'якшою, до кожних 5 літів води можна додавати 1 столову ложку оцту;

Не замочуйте річ більш ніж на 10 хвилин – вода може деформувати волокна, і виріб розтягнеться;

Вода для полоскання не має бути гарячішою чи холоднішою за ту воду, у якій ви прали виріб.

Як доглядати за шарфами та шапками / Фото The Spruce

Як сушити шарфи чи шапки

Перед тим, як сушити речі, покладіть шапки та шарфи на рушники, які добре всотують вологу, накрийте рушниками зверху та зачекайте, щоб зайва волога вийшла з виробів.

Після цього не можна вішати шапку чи шарф на прищіпки – вироби можуть розтягнутися та зіпсуватися. Шапку можна посушити на банці чи повітряній кульці, яка повторює форму вашої голови, а шарф треба сушити горизонтально на рушнику, щоб він не розтягнувся та не втратив форму.

Як доглядати за шарфами та шапками / Фото The Spruce