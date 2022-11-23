За шапками и шарфами из шерсти, кашемира, мохера и других натуральных материалов требуется особый уход, пишет 24 канал. Обычная стирка может уничтожить ваш теплый аксессуар и испортить ваше настроение.

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Читайте этикетку

Многие шапки или шарфы можно стирать в машинке – и для этого также необходимо знать требования к стирке. Перед тем, как бросить вязаное изделие в машинку, внимательно прочтите этикетку производителя, на которой указаны условия стирки.

Несмотря на то, что многие синтетические шапки или шарфы можно стирать в машинке, лучше очищать их вручную – так на ваших аксессуарах не будут появляться деформации и катышки.

Как ухаживать за шарфами и шапками / Фото Unsplash

Какая вода должна быть для стирки

Для того чтобы не повредить шерстяные изделия, следует использовать теплую воду, не превышающую 40 градусов по Цельсию. Идеальной для стирки будет вода с температурой в 35 градусов.

Стирка вручную

Чтобы постирать шапку или шарф из деликатного материала, нужно знать несколько уловок ухода:

Чтобы не повредить волокна, следует сначала растворить моющее средство в воде до образования пены. В идеале это должен быть специальный гель для шерсти, или обычное жидкое моющее средство. Если этого нет, особенно тщательно растворите порошок в воде.

Для стирки шерсти, мохера и других натуральных волокон можно использовать обычный или детский шампунь. Чем более деликатная ткань – тем нежнее должен быть шампунь;

Не трите сильно изделие во время стирки – это может деформировать вещь и вызвать катышки;

Чтобы изделие оставалось рыхлым и нежным, можно добавить в воду каплю глицерина. Также можно прополоскать шапку или шарф с кондиционером для волос. Чтобы ткань была более мягкой, к каждым 5 литам воды можно добавлять 1 столовую ложку уксуса;

Не замачивайте вещь более чем на 10 минут – вода может деформировать волокна и изделие растянется;

Вода для полоскания не должна быть горячей или холоднее воды, в которой вы стирали изделие.

Как ухаживать за шарфами и шапками / Фото The Spruce

Как сушить шарфы или шапки

Перед тем, как сушить вещи, положите шапки и шарфы на хорошо впитывающие влагу полотенца, накройте полотенцами сверху и подождите, чтобы лишняя влага вышла из изделий.

После этого вешать шапку или шарф на прищепки – изделия могут растянуться и испортиться. Шапку можно посушить на банке или воздушном шаре, который повторяет форму вашей головы, а шарф нужно сушить горизонтально на полотенце, чтобы он не растянулся и не потерял форму.

Как ухаживать за шарфами и шапками / Фото The Spruce