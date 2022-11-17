Зимові лайфхаки: як доглядати за в'язаними речами, щоб вони прослужили довше

До України впевнено йде зима, а це значить, що пора діставати своє в'язані рукавички, шкарпетки, шарфи та шапки. Та щоб не пошкодити чи розтягнути їх під час прання, треба дотримуватися кількох простих правил.

24 канал з'ясував, які хитрощі допоможуть у догляді за вашими в'язаними светрами та не дозволять їхнього псування та зношування.

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Як обрати мийний засіб

Щоб ваші в'язані речі були свіжими та пухнастими, треба знати, який мийний засіб для них підійде.

Особливу увагу треба звернути на склад вашої речі – якщо у складі є особливо делікатні види пряжі, як-от: альпака, меринос, ангора, мохер чи кашемір, то такі речі треба прати не звичним порошком, а господарським милом, натертим на терці, або ж дитячим пральним порошком.

Як доглядати за в'язаними речами / Фото Unsplash

Інші види в'язаних речей краще прати не порошком, а гелем для прання – він збереже м'якість виробу та делікатно очистить його від забруднень.

Ручне прання

Щоб довше зберегти природну м'якість вовни, під час прання додавайте до в'язаних речей краплю гліцерину – це допоможе волокнам залишати шовковистими та пухнастими.

Попри те, що багато пральних машинок передбачають режим прання для вовни та в'язаних речей, прати в'язані вироби краще вручну – так тканина не буде сильно тертися, а волокна ниток не будуть розтягуватися чи деформуватися.

Прати треба в низькій температурі до 30 градусів – інакше виріб може збігтися чи зіпсуватися.

Як доглядати за в'язаними речами / Фото Unsplash

Полоскання проводиться з водою тієї самої температури, що і прання – перепади температури можуть легко зіпсувати в'язану річ.

Замочувати в'язані речі надовго категорично не рекомендується – через воду може порушитися структура волокон, а светр розтягнеться і втратить форму.