24 канал підготував список продуктів, які можуть абсорбувати запах від цибулі та повернути свіжість дерева.

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Кавова гуща

Мелена кава ефективно ліквідує запах цибулі та може легко очистити дошку для нарізання від зайвих ароматів.

Для того, щоб дошка більше не пахла, достатньо натерти її завареною кавовою гущею. Після цього треба промити дошку водою.

Як ліквідувати запах цибулі з дерева / Фото Unsplash

Сіль та сода

Ці природні абсорбенти можуть легко прибрати запах цибулі з дерев'яних поверхонь.

Для того, щоб очистити дошки таким чином, треба:

У пів літра води додати 1 столову ложку солі та 1 столову ложку соди;

Натерти поверхню розчином та ретельно промити водою.

Як ліквідувати запах цибулі з дерева / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Для того, щоб забрати запах цибулі з дерев'яної дошки, достатньо лише одного лимона.

Натріть дерев'яну поверхню свіжою половиною лимона та залиште на деякий час. Після цього дошку треба помити проточною водою.

Як ліквідувати запах цибулі з дерева / Фото Unsplash

Оцет

9-відсотковий столовий оцет може перебити запах цибулі та повернути свіжість поверхні.

Просто змочіть ватний тампон в оцет та натріть дерев'яну дошку.

Піcля використання оцту треба промити поверхню водою.

Як ліквідувати запах цибулі з дерева / Фото Unsplash