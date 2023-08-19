Подіє з першого разу: як відіпрати одяг від запаху поту

Влітку всі ми потіємо інтенсивніше, відповідно одяг треба частіше прати. Буває так, що навіть після прання залишається неприємний запах. Що ж робити?

Якщо ви попрали річ, але все ще відчуваєте на ній поганий запах, значить скористалися неякісними або не дієвими засобами. Або річ дуже довго зберігалась нечистою. Нічого страшного. 24 Канал зібрав перелік простих способів, як позбутися запаху поту з одягу.

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Найкращі засоби для прання одягу з потом

Харчова сода допомагає позбутися запаху поту на "ура". Для цього необхідно розбавити порошок з 2-3 літрами води. Кладемо суміш на пляму. Хай постоїть так пів години, а тоді закиньте річ, як зазвичай, у пральну машинку.



Харчова сода / Фото Prosto Way

Якщо ви опинилися у ситуації, що піт все ще відчутний на одязі, скористайтесь столовим оцтом. Однієї склянки рідини 10 літрів води буде достатньо. Покладіть туди річ на 2 години та виперіть її. Можна винести на вулицю чи на балкон, аби запах швидше вивітрював.



Столовий оцет / Фото Safaritrade

Аспірин – це саме те, що вам знадобиться у цій справі. Розчиніть 3 таблетки слід розбавити в склянці нехолодної води. Промокніть рідиною брудні місця й залишіть на деякий час. Можете потім закинути в пралку на швидкий режим.



Аспірин / Фото Shutterstock

Лимонна кислота – дієве розв'язання проблеми одягу з потом. А ще вона допомагає позбутися жовтих плям, які залишаються на тканині. Оптимальний варіант для застосування – одяг білого кольору.



Лимонна кислота / Фото Vozli.com

Для приготування розчину, візьміть 4 чайні ложки лимонної кислоти та 4 чашки води. Усе має розчинитися й тоді замочіть річ у цій рідині. Якщо пляма все ще помітна та відчутний запах, додатково поперіть у машинці.