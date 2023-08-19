Если вы постираете вещь, но все еще ощущаете на ней плохой запах, значит воспользовались некачественными или не действенными средствами. Или дело очень долго сохранялось нечистым. Ничего страшного. 24 Канал собрал перечень простых способов, как избавиться от запаха пота из одежды.

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Лучшие средства для стирки одежды с потом

Пищевая сода помогает избавиться от запаха пота на "ура". Для этого нужно разбавить порошок с 2-3 литрами воды. Кладем смесь на пятно. Пусть постоит так пол часа, а затем закиньте вещь, как обычно, в стиральную машинку.



Пищевая сода / Фото Prosto Way

Если вы оказались в ситуации, что пот все еще ощутим на одежде, воспользуйтесь столовым уксусом. Одного стакана жидкости 10 литров воды будет достаточно. Положите туда вещь на 2 часа и постирайте ее. Можно вынести на улицу или на балкон, чтобы запах быстрее выветривался.



Столовый уксус / Фото Safaritrade

Аспирин – это именно то, что вам понадобится по этому делу. Растворите 3 таблетки и следует разбавить в стакане нехолодной воды. Промокните жидкостью грязные места и оставьте на время. Можете затем закинуть в стиралку на быстрый режим.



Аспирин / Фото Shutterstock

Лимонная кислота – действенное решение проблемы одежды с потом. А еще она помогает избавиться от желтых пятен, которые остаются на ткани. Оптимальный вариант применения – одежда белого цвета.



Лимонная кислота / Фото Vozli.com

Для приготовления раствора возьмите 4 чайные ложки лимонной кислоты и 4 чашки воды. Все должно раствориться и тогда замочите вещь в этой жидкости. Если пятно все еще заметно и ощутим запах, дополнительно постирайте в машинке.