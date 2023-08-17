Частота приймання душу залежить від особливостей тіла кожної людини. Хтось менше потіє, хтось – більше. Якщо кому достатньо робити це 2 рази в тиждень, то комусь доводиться кожного дня. Тож як часто треба приймати душ – розповість 24 Канал.

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Як часто потрібно приймати душ: поради

Велике значення у цьому питання має тип шкіри та погода. Коли холодна осінь чи зима, шкіра стає сухою, тоді купання може зробити її ще сухішою. Відповідно чимало людей миється рідше. А от влітку навпаки – через високі температури, людина частіше потіє, й тому доводиться митися частіше.



Приймання душу / Фото Тижневик "Ехо"

Однак кожен використовує дезодорант . Тому експерти радять приймати душ принаймні раз у 2-3 дні, щоб уникнути неприємного запаху.

. Тому експерти радять приймати душ принаймні раз у 2-3 дні, щоб уникнути неприємного запаху. Частота миття залежить від фізичної активності: Якщо ви займаєтеся спортом або ведете активний спосіб життя, ймовірно, вам потрібно приймати душ частіше, особливо після тренувань.



Заняття спортом / Фото Depositphotos

Регулярно варто приймати душ й тим людям, які мають прищі та інші шкірні захворювання. Адже сальні залози закупорюються та утворюється акне. Його досить важко лікувати. Тому пори треба регулярно очищати. Тіло, у такому разі, радять мити мочалкою, аби позбутися бактерій.

Тим, хто займається господарською діяльністю, садівництвом чи городництвом, треба теж частіше йти в душ, бо тіло забруднюється та потіє від таких робіт.

Втім, пам'ятайте, що часте використання мил та гелів для душу з агресивними компонентами, призводить до висушування шкіри. Обирайте більш делікатні засоби та слухайте своє тіло.