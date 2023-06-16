Як ефективно захистити картоплю від фітофторозу: правильне рішення
Затяжні дощі призводять до того, що на картоплі розвивається така грибкова хвороба як фітофтороз. Вона проявляється коричневими плямами, які згодом починають чорніти.
Фітофтороз – серйозне захворювання, яке шкодить картоплі настільки, що вбиває урожай: спочатку з'являються на нижніх листках, а потім поширюються аж до плодів. 24 Канал розповість, як ефективно захистити картоплю від фітофторозу.
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Захист картоплі від фітофтори
Щоб захистити картоплю від фітофтори, ось кілька порад:
- Під час вибору картоплі оберіть сорти, які мають стійкість до різних хвороб, у тому числі до фітофтори.
- Обробляйте насіння перед посадкою в протигрибковому препараті, який діє проти фітофтори. Це зменшить ймовірність зараження вже на ранній стадії.
- Перший раз рослину треба обробляти, коли вона сягнула 25-30 сантиметрів. Можна використати 1% розчин бордоської рідини або мідного купоросу в пропорції 2 грами на 10 літрів води.
Бордоська рідина / Фото Floristics.info
Знадобиться у цій справі сірчанокисла мідь у співвідношенні 20 грамів на 10 літрів води. Вона не допустить розвитку фітофтори на картоплі.
Сірчанокисла мідь / Фото "Ковалент"
Через 2-3 тижні після цього картоплю можна обробити оксихлоридом міді. Він добре протидіє грибковим захворюванням.
Оксихлорид міді / Фото Jardineria On
Молочна сироватка – надійний спосіб позбутися фітофторозу. Для приготування змішуємо сироватку з водою в однакових кількостях. У кінці червня – на початку липня нею треба обприскувати картоплю кожні 2 дні.
Молочна сироватка / Фото Milkua.info
Протигрибкову дію має йод з молоком. Беремо 15 крапель настоянки та 1 літр молока й розбавляємо все в 10 літрах води. Таку обробку треба проводити кожні 2 тижні.
Молоко з йодом / Фото "Дачний діапазон"
Несподіване поєднання – часник з марганцівкою допоможе впоратись з цією хворобою. Для приготування суміші необхідно 100 грамів листя часнику, стрілок або часнику та порізати це на малі шматки. Потім заливаємо склянкою води настоюємо 1 добу. Після того, як ми процідили настій, додаємо відро води та 1 грам марганцівки. Такий засіб можна використовувати кожні 14 днів у кількості півлітра.