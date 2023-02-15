Як відчистити одяг від тонального крему: 4 дієві поради

Тональний крем приховує недоліки шкіри та вирівнює її тон. Він є незамінним косметичним засобом для кожної дівчини. Однак інколи можна зіштовхнутися з неприємністю, використовуючи його.

Тональний крем здатний забруднити одяг. Часто з такою проблемою стикаються люди, котрі кожен день наносять тональний крем на обличчя. Тоді під час переодягання дуже легко залишити плями на своїх речах. Тому 24 Канал підготував 4 корисні поради, як відчистити одяг від тонального крему.

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Міцеральна вода

Міцеральна вода може не тільки очистити обличчя від макіяжу, а також допоможе позбутися невеликих плям від тонального крему на одязі. Для цього потрібно змочити міцеральною водою ватний диск та легкими рухами промокувати брудне місце. Важливо, не розтерти пляму, щоб не збільшити її.

В разі потреби варто протерти тканину вологою серветкою, яка містить у своєму складі спирт. Крім міцеральної води, можна спробувати інші типи засобів для зняття макіяжу.



Міцеральна вода видаляє плями на одязі від тонального крему / Фото Pinterest

Медичний спирт

Якщо під рукою є медичний спирт, тоді його можна використати для очищення плями від тонального крему. Такий метод є особливо дієвий, якщо пляма розміщена на цупкій тканині.

Для цього потрібно промочити ватний тиск чи серветку медичним спиртом та нанести його на забруднену ділянку. Однак після такого методу на одязі може залишитися специфічний запах, тому річ в будь-якому разі потрібно буде випрати.

Засіб для миття посуду

Ще одним дієвим способом, який допоможе позбутися від тонального крему на одязі є засіб для миття посуду. Такий метод стане в пригоді, коли крем щільно в’ївся в тканину та розтерся на велику ділянку.

Спочатку промочіть пляму теплою водою. Тоді додайте достатню кількість засобу для миття посуду та залиште промокати на 20-30 хвилин. Після цього витріть та прополощіть водою. За потреби повторіть процес ще раз. На завершення всього виперіть одяг руками або в пральній машинці.



Поради, як видалити плями від тонального крему / Фото Золотий Студент

Пральний порошок чи спеціальний плямовивідник

Класичним варіантом, який відчистить плями від тонального крему, є пральний порошок. Оскільки існують різноманітні види цього засобу для прання, тому можна обрати для будь-якої тканини. Переваги прального порошку в тому, що ви одразу підбираєте його відповідно до кольору та типу одягу.

Крім того, ефективним методом є плямовивідник. Цей засіб призначений для видалення складних забруднень з одягу. Особливо дієві гелеві плямовивідники, які позбавляють від забруднень тональним кремом легкі та делікатні тканини.



Пральний порошок видаляє плями від тонального крему / Фото depositphotos.com

Автор: Ольга Бомко