Макіяж – необхідний елемент, який доповнює загальний образ. Однак тільки вдало підібраний макіяж здатний підкреслити індивідуальну красу: виділити переваги та приховати недоліки. 24 канал підібрав найкращі ідеї для макіяжу, щоб приголомшливо виглядати у День святого Валентина.

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Природний макіяж

Природність та натуральність залишається актуальною цього року. Однак для того, щоб мати ідеальний вигляд, потрібно знати секрети догляду за собою.

Щоб отримати ефект природності, спочатку вирівняйте тон шкіри. Це можна зробити за допомогою легкої основи: пудри чи тонального крему. Тоді підкресліть контури брів та губ. Обирайте помаду спокійних тонів або також можна скористатися безбарвним блиском для губ.

У природному макіяжі виразність очей варто підкреслити тушшю або матовими тінями. Крім того, за бажанням нанесіть легку рум’яну.



Ідея природного макіяжу / Фото Pinterest

Виразний акцент на губах

Щоб мати яскравий вигляд на День святого Валентина варто виділити губи. Для цього оберіть червону та рожеву палітру кольорів помади для губ.

Блискучі уста обов’язково привернуть увагу вашого коханого. Кораловий, вишневий, пурпуровий, бордовий, малиновий, червоногарячий – це ті кольори, які підкреслять будь-який образ яскравим акцентом.



Ідея макіяжу з червоними губами / Фото Pinterest

Вишукані стрілки

Стрілки – це той тип макіяжу для очей, який актуальний завжди. Крім того, чорні стрілки підкреслюють погляд та додають йому спокусливості та елегантності.

Тип стрілки варто підбирати відповідно до особливостей очей. Найбільш популярними є "котячий погляд", єгипетські, класичні, товсті та тонкі. Крім того, можна поекспериментувати та намалювати кольорові стрілки.



Макіяж з чорними стрілами / Фото Pinterest

Макіяж смокі-айс

Для тих, хто планує побачення ввечері, можна обрати техніку смокі-айс. Цей тип макіяжу ідеально підійде до маленької чорної сукні чи костюма. Смокі-айс здатний підкреслити жіночність образу та додати виразності очам.

Макіяж часто виконують в темних відтінках тіней, які розтушовують навколо очей. Хоча, можна наносити світлі та теплі кольори, доповнюючи їх легкою стрілкою.



Макіяж смокі-айс / Фото Pinterest

Автор: Ольга Бомко