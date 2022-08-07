Звичайні продукти, які є на кожній кухні, можуть назавжди ліквідувати слимаків.

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Кабачки

У літню пору господарі та господині можуть пожертвувати кілька кабачків для порятунку свого врожаю. Слимаки дуже люблять саме ці овочі, тож, поклавши половину кабачка на своєму городі, ви відманите слимаків від інших рослин.

Після того, як слимаки зреагували на кабачок, їх можна зібрати та викинути.

Як ліквідувати слимаків з городу / Фото Unsplash

Пиво

Виявляється, слимаки полюбляють алкогольні напої, зокрема пиво. Щоб убезпечити свій врожай, наповніть місткість пивом та поставте поблизу з рослинами.

Слимаки, які реагують на пиво, легко можуть впасти у рідину та загинути, і більше не турбувати садівників шкідництвом.

Як ліквідувати слимаків з городу / Фото Unsplash

Кавова гуща

Кава не подобається слимакам, тож можна убезпечити свої рослини таким методом.

Щоб слимаки не їли плоди та листя рослин, достатньо обсипати землю під основами рослин – тоді слимаки не зможуть дістатися до стебел та пошкодити врожай.

Як ліквідувати слимаків з городу / Фото Unsplash