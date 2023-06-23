Посічені кінчики – це коли кінчики волосся стають сухими, ламкими та розтріскуються й січуться. Чим масштабнішою є проблема, тим більше помітно пошкоджені кінці волосся.

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Що може спричинити посічені кінчики? Перш за все, це зовнішній вплив хімічних речовин – сушіння феном, фарбування волосся, використання плойки та вирівнювача, неякісні засоби догляду. Це можуть бути і природні чинники – сонце й вода. Посічені кінчики – нормальна реакція волосся на шкідливий вплив, але цьому можна запобігти.

Як запобігти посіченим кінчикам

Існує чимало методик, схвалених експертами.

Найперше – потрібно частіше стригтися. Це видаляє посічені кінчики й запобігає тому, щоб волосся не розтріскувалось вище по довжині. Оптимально волосся варто стригти раз на 6 – 8 тижнів.

Мийте волосся у прохолодній або теплій воді, а не гарячій.

Мокре волосся – найбільш вразливе. Наносьте доглядові незмивні засоби, уникайте пошкоджень, лагідно розчісуйте волосся й не лягайте спати з мокрими пасмами. Використовуйте рушник з мікрофібри, а не бавовняний.

Не забувайте про термозахист. Старайтеся сушити волосся на низьких температурах.



Як запобігти посіченню кінчиків / Фото Pexels

Як відновити посічені кінчики

До свого волосся слід ставитись так само обережно, як і до шкіри. Експерти радять впроваджувати професійний та регулярний догляд, що м'яко очищуватиме, живитиме та доглядатиме за волоссям.

Почати можна з малого – сироватки або незмивні кондиціонери (лівіни). Наносьте їх на кінчики волосся – вони зволожуватимуть пасма й закриватимуть структуру волосини.

Можна скористатись відновлювальними масками для волосся – вони прискорюють процес та лікують посічені кінчики.

Обирайте такі шампуні й кондиціонери, які ущільнюють волосину, додають блиску та зволожують волосся.

Можливо, варто замінити технічні засоби – фен, плойку та щітку для волосся. Використовуйте перевірені бренди, які мінімально шкодять волоссю та користуються інноваційними методами. Експерти рекомендують GHD, Dyson, Babyliss, Harry Josh Pro Tools і Hot Tools. Щодо щіток, стилісти радять звернути увагу на веганські щітки, що не пошкоджуватимуть пасма.