Подряпини на склі можна відчистити: є лише 2 засоби, які працюють

Скляні вироби дряпаються досить часто, адже ми ними користуємось. Звісно, якщо ушкодження глибоке та велике, тут нічого не зробиш. Але з деякими – можна попрацювати.

Ушкоджень на склі реально позбутися, якщо воно менш тверде, ніж той матеріал, яким би будемо полірувати. Дізнаймося, чим саме можна відчистити такі ушкодження та що для цього потрібно.

Отакої Не обігрівайте приміщення цими способами: може виникнути пожежа

Зверніть увагу, що цінне скло краще не чистити таким способом, бо можна його зіпсувати.

Чим відчистити подряпини на склі

Найкраще допоможе позбутися подряпин такий засіб, як оксид церію. Знадобляться й м'які серветки або рушники із мікрофібри. Якщо не хочете використовувати хімію, можна зробити густу суміш на основі соди з водою.



Оксид церію / Фото "Розетка"

Спершу треба ретельно помити вікно та рами, щоб не розтирати бруд. Після цього насипте на тканину оксид церію. Намагайтесь відполірувати проблемні місця. Треба, щоб ця речовина була злегка вологою. Після процедури знову помийте вікно, забравши залишки засобу. Тоді витріть ганчіркою насухо.

Чим відмити кухонну плиту зі скла

На скляній плиті дуже помітні найменші ушкодження, навіть якщо це потужний матеріал. Лінії від подряпин спробуйте видалити розчином з соди та води. Але перед цим подивіться, чи поверхня часом не гаряча.

Суміш варто наносити на проблемні місця.

Соду втирають круговими рухами губкою або м'якою ганчіркою.

круговими рухами губкою або м'якою ганчіркою. Тоді все змиваємо та витираємо насухо.

До того ж існують певні засоби, якими легко відмити чайник від нальоту. Ці речовини є у вас вдома.