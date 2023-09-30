Як позбутися павуків в будинку, не вбиваючи їх

Павуки зазвичай з'являються в темних та не дуже чистих місцях у помешканні за батареями, шафою, тумбочками. Також причиною є висока вологість.

Павуки жодним чином не шкодять людині, а навпаки – їдять інших мушок, чим допомагають позбутися небажаних комах. Але якщо ви вирішили, що більше не хочете павуків у будинку, то проведіть генеральне прибирання. Особливо зверніть увагу на закутки та важко доступні місця. Ще кілька народних методів боротьби з павуками – розкаже 24 Канал.

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Як позбутися павуків: народні засоби

Є один засіб, який не вбиває павуків, а просто відлякає так, що вони більше не прийдуть. Для цього 1 столову ложку олії перцевої м'яти треба розбавити в 3 склянках води та додати 1 столову ложку мийного засобу для посуду. Перелийте все в обприскувач та розмішайте. Обприскуйте цим засобом ті місця, де найчастіше бачили павуків.



Олія перцевої м'яти / Фото Sheroma.lavanda.com

Не обов'язково одразу купувати певні засоби. Можна спробувати звичайний спирт. Беремо 4 столові ложки рідини на 100 мілілітрів холодної води. Збовтуємо, наливаємо у пульверизатор. Готово до використання.



Спирт / Фото Tabletki.ua

Дуже ефективно допомагають у боротьбі з павуками цитрусові: апельсини, лимони. Наріжте фрукти тонкими шматками та розкладіть по куточках. Черед кілька днів можете поставити свіжі. Так, павуки будуть з'являтися рідше.



Шматки лимона / Фото Vista Create

Мелена кориця – це те, що треба у такій ситуації. Висипте трохи спеції на блюдце та поставте у місця накопичення комах. Для людей запах кориці – приємний, а для павуків – не дуже.



Мелена кориця / Фото Karri.com.ua

Борна кислота – усім відомий засіб, який допомагає в саду чи на городі. Так само знадобиться й в домі. Кілька грамів речовини розведіть у 100 мілілітрах води. Обприскуйте ним стіни та плінтуси від таких "гостей".



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Вигнати павуків з будинку допоможе звичайна сіль. Потрібно розчинити 2 столові ложки солі в 1 літрі теплої води. Збовтуємо, переливаємо в розпилювач та обробляємо проблемні місця.

Потужно діє проти павуків гвоздика. 40 грамів спеції розбавте у 200 мілілітрах води. Закип'ятіть розчин та зачекайте, поки охолоне. Використовуйте в кутках, на плінтусах, на стінах.