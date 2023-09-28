Водяна пара починає виступати на вікнах через велику різницю температури в приміщенні та на дворі. Так часто буває у холодні пори року. Чому ще може з'являтися пара на вікнах та що з цим робити – знає 24 Канал.

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Чому запотівають вікна: причини

Багато водяної пари на вікнах з'являється, коли погано опалюється приміщення. Особливо актуально під час аварійних відключень електроенергії від російських атак. Аби усунути цю проблему, треба збільшувати потужність опалення або утеплювати помешкання певними матеріалами.

Ймовірно, у вас може бути не дуже хороший склопакет. Йдеться про однокамерний без функції енергоощадження. Якщо маєте можливість – його треба змінити на більш сучасний варіант.



Однокамерний склопакет / Фото Rehau

Ще однією поширеною причиною такої ситуації є брак витяжної вентиляції. А саме – у тих приміщеннях, де накопичується багато вологи. Мається на увазі, кухня або ванна. Тому й на вікнах залишається багато пари.

Можете не здогадуватися, але пара іноді накопичується через широке підвіконня, як значною мірою перекриває батарею. Відповідно, гаряче повітря від радіатора не потрапляє на склопакет, і маємо конденсат.

Що робити, аби вікна не запотівали