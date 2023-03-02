Легко та без зусиль: поради, як позбутися неприємного запаху від взуття

Тільки прийшла весна, а ви вже хочете змінити зимове взуття на більш легке та зручне. Однак із настанням теплої пори року стає дуже актуальною проблема – неприємний запах взуття. Як його позбутися – читайте далі.

Часто нам може стати незручно через небажаний запах, який відчуваємо від черевиків. Тому 24 Канал підготував корисні поради, що допоможуть покращити стан вашого взуття.

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Поради, як позбутися неприємного запаху від взуття

Щоб взуття гарно пахло, потрібно правильно доглядати за ним. Оскільки саме неохайний стан черевиків призводить до виділення неприємного запаху, однак не завжди. Інколи матеріал, з якого виготовлене взуття може викликати сторонній запах, особливо під час теплої погоди.

Безумовно найкраще випрати взуття в пральній машині або почистити руками. Однак не завжди є змога це зробити. Тому розглянемо декілька методів, які допоможуть усунути сморід від взуття в домашніх умовах.

Сода та ефірні олії

Позбутися неприємного запаху можна за допомогою соди. Для цього потрібно декілька ложок соди всипати у чоботи. Туди також варто додати будь-яку ефірну олію. У такому разі сода усуне джерело смороду, а ефірна олія надасть приємний аромат.

Підкреслимо, що соду варто помістити в шкарпетки чи шматок тканини, щоб речовина не пошкодила взуття. Оскільки на чорних черевиках можуть залишитися білі сліди від соди.



Ефірні олії допоможуть позбутися неприємного запаху від взуття / Фото Canva

Активоване вугілля

Відомо, що активоване вугілля має властивість поглинати та виводити токсини з організму. Тому воно здатне увібрати бактерії, які виклали неприємний запах у чоботах.

Для цього необхідно активоване вугілля помістити у взуття на одну добу. Після цього почистити чоботи від залишку вугілля.

Перекис водню та оцет

Усунути небажаний запах від взуття можна за допомогою перекису водню або оцту. Для цього потрібно ватний диск добре промочити речовиною та протерти середину взуття.



Як позбутися неприємного запаху від взуття за допомогою оцту / Фото Canva

Спеціальний спрей

Якщо ви не хочете експериментувати з народними засобами, тоді можете використати спеціальний спрей для взуття. Він здатний усунути неприємний запах за декілька хвилин. Такий спрей зазвичай необхідно використовувати кожного разу після відвідування вулиці.



Варто використовувати спрей для взуття для гарного запаху / Фото Canva