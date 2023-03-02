Часто нам может стать неудобно из-за нежелательного запаха, испытываемого от ботинок. Поэтому 24 Канал подготовил полезные советы, которые помогут улучшить состояние вашей обуви.

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Советы, как избавиться от неприятного запаха от обуви

Чтобы обувь хорошо пахла, нужно правильно ухаживать за ней. Поскольку именно неряшливое состояние ботинок приводит к выделению неприятного запаха, однако не всегда. Иногда материал, из которого изготовлена обувь может вызвать посторонний запах, особенно в теплую погоду.

Безусловно лучше постирать обувь в стиральной машине или почистить руками. Однако не всегда есть возможность это сделать. Поэтому рассмотрим несколько методов, которые помогут устранить вонь от обуви в домашних условиях.

Сода и эфирные масла

Избавиться от неприятного запаха можно с помощью соды. Для этого нужно несколько ложек соды всыпать в сапоги. Туда также следует добавить любое эфирное масло. В таком случае сода устранит источник вони, а эфирное масло придаст приятный аромат.

Подчеркнем, что соду следует поместить в носки или кусок ткани, чтобы вещество не повредило обувь. Поскольку на черных ботинках могут остаться белые следы от соды.



Эфирные масла помогут избавиться от неприятного запаха от обуви / Фото Canva

Активированный уголь

Известно, что активированный уголь обладает свойством поглощать и выводить токсины из организма. Поэтому оно способно впитать бактерии, выложившие неприятный запах в сапогах.

Для этого необходимо активированный уголь поместить в обувь на сутки. После этого почистить сапоги от остатка угля.

Перекись водорода и уксус

Устранить нежелательный запах от обуви можно с помощью перекиси водорода или уксуса. Для этого нужно ватный диск хорошо промочить и протереть середину обуви.



Как избавиться от неприятного запаха от обуви с помощью уксуса / Фото Canva

Специальный спрей

Если вы не хотите экспериментировать с народными средствами, то можете использовать специальный спрей для обуви. Он способен устранить неприятный запах через несколько минут. Такой спрей обычно следует использовать каждый раз после посещения улицы.



Стоит использовать спрей для обуви для хорошего запаха / Фото Canva