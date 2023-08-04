Як позбутися неприємного запаху вдома з допомогою оцту й чаю: неочікувані лайфхаки

Кожен хоче, щоб в його оселі завжди був приємний аромат. Але іноді несподівано з'являються погані запахи. Причини бувають різними.

Якщо ви відчули в домі неприємний запах, насамперед зробіть вологе прибирання та відчиніть вікна, аби провітрити приміщення. Перевірте, чи викинули сміття. Якщо маєте домашніх тварин – помийте їхні лотки. Що ще зробити у такій ситуації – підкаже 24 Канал.

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Як позбутися поганого запаху в домі

Дуже простий, але неочікуваний лайфхак – за допомогою чайних пакетиків. Треба повісити по 2 пакетики на вікно, люстру, ручки дверей. Після цього відчиніть вікно на 15-20 хвилин.



Пакетик чаю / Фото Senfil.net

Напевно, у кожного в домі можна знайти рис та активоване вугілля. Це ті засоби, які ефективно поглинають будь-які неприємні запахи. Аби їх позбутися, треба пересипати рис або таблетки вугілля у потрібні місткості. Оптимально розмістити їх по кутах у кожній кімнаті.



Активоване вугілля / Фото "Пабліш Україна"

У боротьбі із неприємним запахом знадобляться кавові зерна. Заваріть собі чашечку ароматного напою та насолоджуйтесь. За той час аромат наповнить всю оселю розкішним ароматом. Можна підсмажити зерна на пательні, тоді запах буде ще насиченішим.



Кавові зерна / Фото Тижневик "ЕХО"

Аби запах у будинку чи квартирі завжди радував, не викидайте шкірки від цитрусових. Йдеться про апельсин, мандарин, грейпфрут або лимон. Оптимально покласти шкірки на конфорки електроплити. З них пошириться запах на все приміщення.



Цитрусові шкірки / Фото "Господарям"

Оцет допоможе вбити погані запахи на кухні. Наповніть будь-яку посудину водою та закип'ятіть. Тоді внесіть кілька ложок оцту, залиште ще на 5-10 хвилин й вимикайте. Але одразу не забирайте посудину з плити, хай ще постоїть.



Оцет / Фото Harchi.info